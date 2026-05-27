Bangladesz: Setki dzieci zmarły, liczba zachorowań wzrosła do 60 tys.

oprac. Agnieszka MajAgnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 10:27
BBC: Setki dzieci zmarły, liczba zachorowań wzrosła do 60 tys. Rząd odwołuje wolne dla lekarzy
Ponad 500 dzieci, u których stwierdzono lub podejrzewano odrę, zmarło od marca w Bangladeszu – poinformował portal BBC, powołując się na ministerstwo zdrowia tego kraju. Na początku kwietnia władze Bangladeszu rozpoczęły pilną kampanię szczepień.

Resort powiadomił, że lekarzom i pielęgniarkom na oddziałach leczących odrę odwołano dni wolne przysługujące z okazji święta przerwania postu na zakończenie ramadanu. Rząd prowadzi też kampanię masowych szczepień, by spowolnić rozprzestrzenianie się choroby.

Wzrost zachorowań na odrę

Ministerstwo zdrowia podało, że w ciągu nieco ponad dwóch miesięcy liczba przypuszczalnych zachorowań na odrę wzrosła w Bangladeszu do 60 tys. Odra jest bardzo zaraźliwa i szybko się rozprzestrzenia, a szczególnie niebezpieczna jest dla dzieci poniżej piątego roku życia, które nie zostały zaszczepione.

Szefowa przedstawicielstwa Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) w Bangladeszu Rana Flowers powiedziała na konferencji prasowej, że stwierdzono kilka czynników zwiększonego ryzyka infekcji, w tym istnienie regionów zwiększonej liczby zakażeń, gdzie wielu dzieci nie zaszczepiono, duże zaludnienie niektórych obszarów, w tym zwłaszcza Dhaki, i masowe przemieszczanie się ludności podczas świąt. Najistotniejszym czynnikiem są jednak opóźnienia w zamawianiu szczepionek przez władze.

Pilna kampania szczepień

W 2024 r. z Bangladeszu uciekła po fali protestów wieloletnia premierka Szejk Hasina, mianowano rząd tymczasowy, a w lutym bieżącego roku przeprowadzono wybory. Według UNICEF rząd tymczasowy zmienił sposób zakupu szczepionek, co doprowadziło do opóźnień w składaniu zamówień. Były doradca tymczasowego premiera Md Sayedur Rahman zaprzeczył jednak, by wprowadzono zmiany w procedurze zamawiania szczepionek.

Na początku kwietnia władze Bangladeszu rozpoczęły pilną kampanię szczepień przy współpracy międzynarodowych agencji pomocowych. Zdaniem UNICEF pozwoliło to ograniczyć wzrost liczby zakażeń na najbardziej dotkniętych obszarach, a nowych przypadków zakażeń jest coraz mniej.

Źródło PAP
Tematy: OdraBangladesz
