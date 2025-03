Na czym polega trening HIIT?

HIIT (High Intensity Interval Training), czyli trening interwałowy o wysokiej intensywności, polega na naprzemiennym wykonywaniu krótkich okresów bardzo intensywnego wysiłku oraz krótkich faz odpoczynku lub ćwiczeń o niższej intensywności. Przykład? Sprint przez 30 sekund, a następnie marsz lub trucht przez 30–60 sekund – i tak kilka rund.

Podstawą HIIT-u jest maksymalne pobudzenie organizmu w krótkim czasie, co prowadzi do zwiększenia spalania kalorii nie tylko podczas ćwiczeń, ale także długo po ich zakończeniu – efekt tzw. „afterburn”, czyli zwiększonego spalania kalorii utrzymuje się nawet do 24 godzin po treningu.

Jakie efekty daje trening HIIT?

Regularne wykonywanie HIIT przynosi wiele korzyści dla ciała i zdrowia. Oto najważniejsze efekty:

szybkie spalanie tkanki tłuszczowej – organizm spala kalorie nawet po zakończeniu ćwiczeń,

poprawa kondycji i wydolności – zarówno tlenowej, jak i beztlenowej,

zwiększenie siły i wytrzymałości mięśni,

przyspieszenie metabolizmu,

zmniejszenie poziomu cukru i cholesterolu we krwi,

lepsze samopoczucie i poziom energii,

ujędrnienie ciała i poprawa sylwetki w krótkim czasie.

To wszystko sprawia, że HIIT jest często wybierany przez osoby, które chcą efektywnie schudnąć i poprawić ogólną sprawność fizyczną.

Ile powinien trwać trening HIIT, żeby przynosił efekty?

Zaletą HIIT jest jego krótki czas trwania przy bardzo wysokiej skuteczności. Już 15–30 minutowy trening, wykonywany 3–4 razy w tygodniu, przynosi widoczne efekty. Nie chodzi tu o długość, ale o intensywność.

Ważne, by w czasie fazy wysiłku dawać z siebie maksimum możliwości – wtedy organizm uruchamia procesy spalania tłuszczu i zwiększa wydolność. Zbyt długie treningi HIIT (powyżej 40 minut) mogą wręcz prowadzić do przetrenowania i przeciążenia układu nerwowego.

Czym się różni HIIT od cardio?

Trening cardio to aktywność wykonywana w stałym, umiarkowanym tempie przez dłuższy czas – np. jazda na rowerze, szybki marsz, bieganie czy pływanie. HIIT natomiast opiera się na interwałach wysokiej intensywności z krótkimi przerwami regeneracyjnymi.

HIIT Cardio Krótkie, intensywne serie Długi, jednostajny wysiłek Spalanie kalorii po treningu Spalanie głównie podczas ćwiczeń Krótszy czas treningu Dłuższy czas treningu Dynamiczne tempo Równomierne tempo Buduje wydolność i siłę Buduje wytrzymałość tlenową

Oba rodzaje treningów są skuteczne, ale HIIT daje szybsze efekty w redukcji tkanki tłuszczowej i poprawie ogólnej sprawności.

Zalety treningu HIIT

Trening HIIT ma wiele zalet:

można go wykonywać bez sprzętu, nawet w domu,

zajmuje mało czasu – idealny dla zapracowanych,

zwiększa spalanie kalorii i przyspiesza metabolizm,

pomaga szybko poprawić kondycję i sylwetkę,

urozmaicone ćwiczenia zapobiegają nudzie,

można go dostosować do każdego poziomu zaawansowania,

nie wymaga drogiego sprzętu ani karnetu na siłownię.

Przykładowy trening HIIT do zrobienia w domu

Poniżej przykładowy 20-minutowy trening HIIT – bez sprzętu, idealny dla początkujących i średniozaawansowanych:

Rozgrzewka (5 minut):

– pajacyki, marsz w miejscu, krążenia ramion i bioder.

Część główna – 4 rundy powtarzane 3 razy (12 minut):

Runda 1:

– 30 sek. przysiady z wyskokiem,

– 30 sek. marsz w miejscu / odpoczynek.

Runda 2:

– 30 sek. pompki (klasyczne lub na kolanach),

– 30 sek. marsz.

Runda 3:

– 30 sek. bieg bokserski (szybkie ciosy w powietrzu),

– 30 sek. odpoczynek.

Runda 4:

– 30 sek. mountain climbers (bieg w podporze),

– 30 sek. marsz / odpoczynek.

Schłodzenie (3 minuty):

– głębokie oddechy, rozciąganie nóg i ramion.

Ile kcal spala 30 minut HIIT?

Spalanie kalorii zależy od intensywności, rodzaju ćwiczeń i wagi osoby ćwiczącej. Średnio podczas 30 minut treningu HIIT można spalić:

300–500 kcal u kobiet,

400–600 kcal u mężczyzn.

Co ważne – dzięki efektowi „afterburn”, organizm spala dodatkowe kalorie jeszcze przez wiele godzin po zakończeniu ćwiczeń, co czyni HIIT jednym z najbardziej efektywnych treningów pod kątem redukcji tkanki tłuszczowej.