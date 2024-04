Joanna Rokicka, Dziennik.pl: Polacy należą do najdłużej pracujących nacji w Europie. Jak nie dopuścić do wypalenia zawodowego?

Aleksandra Tokarewicz:To jest bardzo szeroki temat i jest tak wiele różnych czynników, które mogą je powodować. Natomiast żeby się wypalić, najpierw trzeba płonąć i to oznacza, że bagatelizujemy sygnały przez długi czas.

Najważniejsza jest profilaktyka, dbanie o siebie, zdrowy styl życia i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym.

Szczególnie wypalenie zawodowe może dotknąć osoby, które charakteryzują się perfekcjonizmem, dużymi ambicjami, stałym pragnieniem bycia lepszym i wydajniejszym. Także te, które mają trudności ze stawianiem granic i asertywnością oraz te, które mają silny lęk przed oceną swojej pracy, obawę przed niespełnieniem oczekiwań czy pokazaniem niekompetencji.

Czynniki w firmie, które mogą wpływać na wypalenie to: chroniczny stres, silne zaangażowanie w problematykę firmy, nieadekwatne dochody, brak zasobów finansowych, ideowych i wsparcia społecznego w pracy. Ważne jest znalezienie miejsca pracy, które zapewnia bezpieczeństwo psychologiczne oraz pracę zgodną ze swoimi wartościami, bo to kolejny czynnik, który może doprowadzić do wypalenia.

Jak się ono objawia i czym grozi?

Pierwszym sygnałem ostrzegawczym, który mówi, że pracownik może doświadczać wypalenia zawodowego, jest zmiana w zachowaniu. Myśląc o konkretnej osobie, należy wziąć pod uwagę pewien przedział czasu i to, jak zachowywała się wcześniej i to jak zachowuje się teraz. Nie należy porównywać zachowania jednej osoby do drugiej.

Kolejny sygnał, który może świadczyć o wypaleniu, to przyjmowanie negatywnej postawy wobec współpracowników czy klientów. Może się przejawiać w cynicznych i zaczepnych komentarzach pod przykrywką żartu, a nawet biernej agresji, np. pozorne udzielnie komplementu, który realnie jest "wbiciem szpilki" we wrażliwe miejsce.

Innym wskaźnikiem, który może mówić o wypaleniu, jest niezadowolenie z efektów własnej pracy i negatywne ocenianie swoich, poprawnie wykonanych, zadań. Osoba, która może doświadczać wypalenia, zaniża swoje osiągnięcia, jest mniej zaangażowana i woli unikać trudniejszych zadań.

W dalszych konsekwencjach może to prowadzić do wyczerpania emocjonalnego, które wiąże się z przemęczeniem, brakiem poczucia sensu własnej pracy, znużeniem, trudnością w koncentracji, obniżoną kreatywnością.

Dużo się mówi o temacie zdrowia psychicznego, ale nadal brakuje w Polsce edukacji z tym związanej.

Zdecydowanie tak. Dbania o własny dobrostan powinniśmy uczyć się już w szkole. Wciąż w polskim społeczeństwie obecnych jest wiele mitów związanych z wizytą u specjalisty z zakresu zdrowia psychicznego i farmakoterapią - np. "Psychoterapia nic nie zmieni" czy "Psychoterapia nie różni się niczym od rozmowy z przyjacielem".

Warto też zwrócić uwagę, że Polacy i Polki są słabo przekonani co do skuteczności psychoterapii. Według badania Falsh Eurobarometer 530 z 2023 roku 19 proc. Polaków wskazuje psychoterapię jako najskuteczniejszą metodę rozwiązania trudności ze zdrowiem psychicznym. Jest to najniższy odsetek w całej Unii Europejskiej. W polskim społeczeństwie jest niska świadomość, że psychoterapia ma naukowo potwierdzoną skuteczność.

Tak samo psychoedukacja, którą jest bazą do lepszego rozumienia siebie, a dalej wiedzy, jak profilaktycznie o zdrowie psychiczne dbać.

Czy osoby z trudnościami psychicznymi czują się w Polsce stygmatyzowane?

Z Eurobarometru wynika, że w Polsce 78 proc. osób badanych nie powiedziałoby, że mają trudności psychiczne z obawy przed stygmatyzacją. To bardzo jasno pokazuje, że temat nie jest znormalizowany.

Natomiast to się powoli zmienia i zależy od grupy społecznej. Największa stygmatyzacja jest w mniejszych miejscowościach, rzadziej ma miejsce u osób z wyższym wykształceniem. Zdecydowane różnice można zaobserwować też między pokoleniami.

Na ogół Pokolenie Z jest grupą najbardziej otwarcie mówiącą o swoich trudnościach ze zdrowiem psychicznym i podejmowanym leczeniu. Jednak nie zawsze znajdują się we wspierającym środowisku. Wśród starszych pokoleń stygmatyzacja chorób psychicznych jest wysoka i wynika to głównie z niewiedzy i po części z naszej kultury. W końcu o zdrowiu psychicznym zaczęliśmy więcej mówić dopiero w pandemii.

Gdzie szukać wsparcia, gdy zaobserwujemy u siebie albo bliskich objawy wypalenia lub innych trudności psychicznych?

Warto korzystać z pomocy specjalistów czy rozwiązań, których celem jest troska o zdrowie psychiczne. Autorami jednego z nich jesteśmy my.

