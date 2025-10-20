Skuteczniejsza walka z nawrotami raka prostaty

Międzynarodowy zespół naukowców pod kierunkiem badaczy z Cedars-Sinai opracował terapię, która może zrewolucjonizować leczenie raka prostaty. Połączenie leku enzalutamid ze standardową terapią hormonalną pozwoliło w badaniach klinicznych zmniejszyć ryzyko zgonu o ponad 40% u mężczyzn, u których choroba powróciła po operacji lub radioterapii.

Wyniki badania zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie The New England Journal of Medicine oraz zaprezentowane podczas kongresu European Society for Medical Oncology (ESMO) w Berlinie.

„To prawdziwy przełom” – mówią eksperci

„Po początkowym leczeniu u niektórych pacjentów rak prostaty powraca w agresywnej formie i rozprzestrzenia się bardzo szybko. Przez 30 lat nie udało się poprawić przeżywalności przy pomocy samej terapii hormonalnej. Dlatego te wyniki to prawdziwy przełom” – podkreśla dr Stephen Freedland, dyrektor Center for Integrated Research in Cancer and Lifestyle w Cedars-Sinai Cancer.

W badaniu wzięło udział ponad 1000 mężczyzn z 244 ośrodków medycznych w 17 krajach. Wszyscy uczestnicy mieli tzw. biochemiczny nawrót raka prostaty wysokiego ryzyka, czyli gwałtowny wzrost poziomu antygenu PSA po wcześniejszym leczeniu. Taki wzrost często sygnalizuje, że choroba powróci i może przerzucić się na kości lub kręgosłup.

Wyniki badania: o 40% mniejsze ryzyko zgonu

Pacjentów losowo przydzielono do jednej z trzech grup: otrzymujących wyłącznie terapię hormonalną, sam enzalutamid lub oba leki łącznie. Po ośmiu latach obserwacji okazało się, że połączenie enzalutamidu z terapią hormonalną zmniejszyło ryzyko zgonu aż o 40,3% w porównaniu z pozostałymi grupami.

„To przykład nowoczesnych badań klinicznych, które prowadzimy w Cedars-Sinai. Dzięki takim projektom możemy oferować pacjentom na całym świecie lepsze leczenie i dłuższe życie” – powiedział dr Robert Figlin, tymczasowy dyrektor Cedars-Sinai Cancer.

Nowy standard leczenia dla pacjentów z nawrotem raka prostaty

Lek enzalutamid jest już zatwierdzony przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) i ujęty w wytycznych National Comprehensive Cancer Network. Nowe wyniki jeszcze bardziej umacniają jego pozycję i mogą doprowadzić do oficjalnego uznania terapii łączonej za nowy standard leczenia pacjentów z wysokim ryzykiem nawrotu raka prostaty.

„To odkrycie pokazuje, że możemy skutecznie wydłużać życie mężczyzn z agresywną postacią choroby. Wyniki te zmienią sposób, w jaki będziemy leczyć naszych pacjentów” – dodał dr Hyung Kim, przewodniczący Wydziału Urologii w Cedars-Sinai.

Finansowanie i współpraca naukowa

Badanie zostało sfinansowane przez Pfizer Inc. i Astellas Pharma Inc., współtwórców leku enzalutamid.

Dr Stephen J. Freedland współpracuje naukowo m.in. z firmami Astellas, AstraZeneca, Bayer, Pfizer, Sanofi i Merck.

Źródło: The New England Journal of Medicine, Cedars-Sinai Cancer, ESMO 2025