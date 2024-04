Często nie jesteś pewna, czy spotkanie na kawę jest tylko pretekstem do wypicia cappuccino i luźnej rozmowy, czy też randką pod byle pretekstem, aby spotkać się z tobą, ponieważ ten facet lub dziewczyna są tobą zainteresowani? Oto kilka tricków, aby poznać jego zamiary i stwierdzić, czy mu się naprawdę podobasz.

Utrzymuje często kontakt wzrokowy

Podświadomie lub nie, lubimy nawiązywać kontakt wzrokowy z ludźmi, gdy uważamy, że są atrakcyjni. Jeśli nie mogą przestać patrzeć ci w oczy, masz pierwszą wskazówkę. Gdy mężczyzna jest tobą zainteresowany, jego źrenice rozszerzają się - tak wygląda to, zdaniem ekspertów, gdy patrzy na ciebie z pożądaniem. Rozszerzenie źrenic to reakcja mózgu, która pojawia się, gdy coś ci się podoba i cię przyciąga.

Pochyla się ku tobie

Zwróć uwagę na jego postawę i mowę ciała. To ujawni wiele na temat jego zamiarów wobec ciebie. Gdy pochyla się podczas rozmowy w twoją stronę, oznacza to, że po prostu chce być blisko ciebie. To ważna wskazówka, że skraca dystans i chce cię lepiej poznać.

Zadaje pytania i chce wiedzieć wszystko o tobie

Gdy przebywamy w towarzystwie ludzi, którzy nas interesują, stajemy się bardzo dociekliwi. Jeśli więc twój obiekt zainteresowania zadaje ci mnóstwo pytań, widzi podobieństwa między wami, chce dowiedzieć się o tobie jak najwięcej i widzieć cię jak najczęściej, to ewidentny znak, że mu zależy na kontynuowaniu tej znajomości.

Robi plany związane z tobą. Jest kreatywny

Jeśli on chce cię znowu wkrótce zobaczyć, to dobry znak. Nikt naprawdę zainteresowany nie robi odległych planów, tylko pragnie znowu jak najszybciej spędzić z tobą czas. Do tego są kreatywni w tworzeniu pretekstów do takiego spotkania, np. "nagle" dostają bilety na fajny koncert czy seans filmowy lub chcą przetestować z tobą nową kanapkę. Nie chcą wydawać się nudni, więc tworzą okazję do spotkania, aby było ekscytująco i zabawnie.

Dąży do kontaktu cielesnego

Jeśli często dochodzi do "przypadkowego" dotknięcia ramieniem lub waszych nóg pod stołem, zachowaj czujność, bo to prawdopodobnie nie był przypadek. Dodatkowo przyjrzyj się ich palcom u stóp. "Stopy zwykle wskazują tam, gdzie chce iść serce" - uważają eksperci.

Nie mówi o swoich romantycznych podbojach

Ponieważ skupia się, by zdobyć ciebie, nie wspomina o byłych związkach, liczbie partnerów czy swoich doświadczeniach erotycznych. Teraz przedmiotem jego zainteresowania jesteś ty i nie zrobi nic, co mogłoby pokrzyżować mu szyki, na przykład nieostrożnym zwierzeniem.

Pyta o twoją opinię, jest ciekawy, jakie masz zdanie

Niezależnie od tego, czy jest to opinia dotycząca najnowszego filmu, czy życiowa decyzja, jaką chce podjąć, pyta cię o zdanie i chce, abyś to oceniła ze swojej perspektywy. Szanuje twoje zdanie, uwzględnia je w planach i pamięta, co myślisz o poszczególnych sprawach i nawiązuje do tego.