Zastanawiasz się, czy twój związek rokuje? Każda para, która się nad tym zastanawia, musi to zbadać, aby podjąć dobrą decyzję. Pomimo różnej dynamiki związków, istnieją pewne objawy, które wyraźnie wskazują na problemy w relacji np. konflikt lub znudzenie.

Możesz przepracować je ze swoim partnerem albo podjąć decyzję o rozstaniu po upewnieniu się, że związek po prostu nie miał szans na przetrwanie. Oto ważne sygnały ostrzegawcze.

Ciągle się kłócicie, nawet o błahostki

Wszystkie pary kłócą się od czasu do czasu, więc mała kłótnia czy konflikt nie jest z natury zły. Całkowity brak sprzeczek często wskazuje na głębsze problemy w związku – unikanie partnera, nieautentyczność, strach przed wyrażeniem swojego zdania.

Kiedy para kłóci się czasami, świadomie i produktywnie, nie traci możliwości dobrej komunikacji w przyszłości. Ale jeśli ciągle toczysz boje ze swoim partnerem o każdą błahostkę, to na pewno jest to czerwona flaga.

Konflikty ciągnące się miesiącami, analizowane wciąż kłótnie i sprzeczki, które nie prowadzą do większej empatii, intymności czy lepszych rozwiązań służących związkowi – to wszystko oznaki, że w związku coś fundamentalnie nie działa.

Jeśli wasze kłótnie w kółko dotyczą tego samego problemu, jest to kolejny znak, że coś jest nie tak. To sygnalizuje, że podstawowy problem nie jest rozwiązany i że para po prostu odtwarza w kółko ten sam schemat, nie badając jego przyczyn, ani nie zmieniając swojego zachowania.

Nie macie dla siebie szacunku

Kolejną czerwoną flagą jest sytuacja, w której kłótnie w związku są szczególnie zaciekłe i połączone z obrażaniem i lekceważeniem partnera. Zdrowy konflikt zakłada podstawowe uwzględnienie uczuć i punktu widzenia drugiej osoby. Celem takiej sprzeczki nie jest zadawanie bólu, ale zrozumienie potrzeb drugiej strony i zachowanie szacunku.

W toksycznym związku podczas konfliktu mamy tendencję do krytykowania, poniżania, zawstydzania lub umniejszania drugiej osoby. Przemoc słowna, emocjonalna czy fizyczna to ewidentny sygnał, by zakończyć znajomość.

Aby rozwiązać konflikt, jedna lub obie strony muszą chcieć przepracować trudne uczucia i zmienić niepotrzebne zachowania. Jeśli nie mogą lub po prostu nie chcą, być może nadszedł czas, aby rozważyć, czy jest sens tkwić w tej relacji.

Nie ma fizycznej intymności i bliskości między wami

Siłą napędową związku jest intymność – emocjonalna, intelektualna, ale też oczywiście fizyczna. Kiedy pragnienie bliskości fizycznej maleje, często jest to oznaka, że związek ma kłopoty. Oczywiście wszystkie relacje przechodzą różne etapy, a okres miesiąca miodowego nie trwa wiecznie.

Stres w pracy i obowiązki rodzinne mogą przeszkadzać w życiu intymnym. Podobnie choroba, depresja, przeciwności losu lub poważne problemy nie sprzyjają życiu seksualnemu i osłabiają libido. Podobnie może wpływać na to wiek, zdrowie i nastrój.

Kiedy jednak jeden lub oboje partnerzy tracą wzajemne pożądanie, jest to poważne wyzwanie i często oznaka, że czegoś brakuje w związku. Jeśli między tobą a partnerem nie ma już chemii, myśl o wspólnym spaniu cię odrzuca lub całkowicie unikasz seksu, to znak, że coś jest nie tak.

Czy romantyczny związek może przetrwać bez seksu? Oczywiście, że może, bo modeli relacji intymnych jest wiele i każda para ma inne potrzeby, zainteresowania i oczekiwania. Udane życie seksualne nie wystarczy, by stworzyć udany związek. Wiele par opiera swoją relację na innych wartościach, takich jak wsparcie emocjonalne lub wspólne cele w życiu. Dopóki obie strony są zadowolone, nie ma nic złego w takim modelu.

Ale kiedy jeden z partnerów ma niezaspokojone potrzeby seksualne lub partnerzy zupełnie nie są sobą zainteresowani sobą erotycznie, to warto to zbadać. Jeśli jesteś w takim związku, najlepiej będzie, jeśli otwarcie porozmawiasz o tym ze swoim partnerem. Spróbujcie ustalić, czy brak pożądania jest obustronny, czy jednostronny.

Rozważacie zdradę lub już ją macie na koncie

Nic dziwnego, że zdrada w związku monogamicznym jest poważnym sygnałem ostrzegawczym. Wskazuje na rzeczywiste problemy ze strony osoby zdradzającej lub w związku i tworzy dodatkowe wyzwanie.

Fantazjowanie o seksie z kimś innym jest całkowicie normalną czynnością i jeśli pozostaje na poziomie myśli, zwykle jest niewinne. To nie jest tak, że szczęśliwe pary nigdy nie myślą w sposób erotyczny o innych osobach.

Ale jeśli jedno z was ma ciągłe myśli o zdradzie, pokusę regularnych "skoków w bok", chęć bycia w innym związku – wtedy te fantazje ujawniają problemy w związku. Podobnie jest, gdy tworzycie sytuacje, w których może dojść do niewierności, flirtowania lub tworzenia bliskości z innymi ludźmi, angażujecie się w "emocjonalną" zdradę lub uprawiacie ją wirtualnie.

Jeśli pociągają was inne osoby lub mieliście już relacje fizyczne poza swoim monogamicznym związkiem, czas cofnąć się o krok i zastanowić, czy kontynuowanie tego związku ma sens.

Kiedy na pewno powinniście zerwać?

Jeśli zainwestujesz dużo czasu i energii w rozwiązanie waszego konfliktu bez żadnego postępu i współpracy ze strony partnera, to możliwe, że ten związek po prostu nie ma już racji bytu.

Inną oznaką, że nadszedł czas na rozstanie, jest sytuacja, gdy partner cię uderzy, obraża, poniża, kontroluje, manipuluje, stosuje gaslighting lub przemoc ekonomiczną albo w inny sposób traktuje cię w krzywdzący sposób.