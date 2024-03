Ten nawyk świąteczny powinniśmy zmienić

Święta Wielkanocne to czas odpoczynku, rodzinnych spotkań i folgowania sobie przy świątecznym stole. Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu,Maja Czerwińska, doświadczona dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka, któraspecjalizuje się w zaburzeniach hormonalnych i onkologii, wskazuje na zagrożenia dla naszego zdrowia i diety, które niesie ze sobą czas świąt. Oto jej wskazówki.

Na pewno nie służy nam całodniowe siedzenie przy stole i jedzenie. Zauważmy, że zwykle w czasie świąt jedzenie zaczyna się rano i mamy cały dzień ciągłego podjadania. A to kawałek ciasta, a to jajko, a to kawałek mięsa. To nie jest dla nas zdrowe.

Niestety, święta oznaczają często cały dzień spędzony w taki sposób. Jeśli możemy coś zmienić, to pamiętajmy o przerwach pomiędzy posiłkami i aktywności fizycznej.

Po posiłku, najlepiej takim bez alkoholu, pójdźmy na spacer

Spacer na pewno dobrze nam zrobi po kilku godzinach spędzonych przy stole. Jeśli możemy z czegoś zrezygnować, to proponuję oczywiście alkohol. Wykazuje on mocno szkodliwe działanie dla naszego zdrowia.

Z dodatkowych, małych zmian, zawsze powtarzam, żeby pamiętać o tym, że jeśli mamy do wyboru pieczywo, to wybieramy to ciemne, razowe. I pamiętajmy o warzywach. Jeśli w naszym świątecznym menu znajdą się również warzywa, będzie to nie tylko zdrowsze.

Przy okazji zjemy mniej, bo warzywa dają dużą sytość. Nieważne, czy będzie to ogórek, pomidor czy rzodkiewka - im więcej warzyw, tym lepiej dla naszego organizmu.

To warto wprowadzić do świątecznego menu. Zdrowie skorzysta

Jak wspomniałam wcześniej, na pewno warto pamiętać o warzywach, bo są niskokaloryczne i bardzo zdrowe. Po drugie jedzmy owoce, które są świetną przekąską, a przy okazji są bardzo smaczne. Jeśli pojawią się na naszym stole, to może zjemy mniej ciasta? Oby tak było.

Pamiętajmy też, że jeśli już jemy słodkie ciasta, to może zrezygnujemy przynajmniej z cukru do kawy czy herbaty lub ze słodzonych napojów? Już w taki sposób zrobimy bardzo dużo dla naszego zdrowia.

Pamiętajmy też, że jeden czy dwa kawałki ciasta nie spowodują, że przytyjemy, ale we wszystkim warto zachować zdrowy rozsądek.