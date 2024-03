Święta Wielkanocne to czas radości, spotkań rodzinnych i tradycyjnych potraw, które często stają się centrum uwagi podczas wspólnych posiłków. W tym okresie polskie stoły uginają się pod ciężarem potraw, takich jak żurek, mazurek, biała kiełbasa czy pasztet. Te i wiele innych smakołyków, chociaż wyśmienite, mogą stać się kuszącą pułapką dla tych, którzy nie potrafią zapanować nad swoim apetytem. Warto zatem przyjrzeć się, jak unikać pułapek obżarstwa podczas świątecznych uczt, zachowując równowagę między delektowaniem się tradycyjnymi potrawami a dbałością o zdrowie i dobre samopoczucie

Otyłość coraz większym problemem

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia otyłość, uznana za przewlekłą chorobę, dotyka już ponad 20 proc. populacji na świecie. W Polsce, gdzie blisko 60 proc. ludzi ma nadwagę, a liczba dzieci z otyłością stale rośnie, nadmierne obżarstwo w okresie świątecznym staje się istotnym problemem.

Tłuste potrawy, które często gościły na naszych stołach wielkanocnych, są jednym z głównych czynników sprzyjających rozwojowi otyłości. Dane Głównego Urzędu Statystycznego i Narodowego Funduszu Zdrowia wskazują, że aż 50 proc. Polaków powyżej 15. roku życia ma nieprawidłową wartość wskaźnika BMI, co jest bezpośrednio związane z nadmiernym spożyciem kalorii. Otyłość to nie tylko nadmierna waga, ale również kwestia zdrowia psychicznego i fizycznego społeczeństwa. Statystyki wskazują obecnie na problem nadwagi u 62 proc. mężczyzn i 46 proc. kobiet w Polsce, a prognozy na przyszłość są jeszcze bardziej niepokojące.

Jak uniknąć przejedzenia w Wielkanoc

Jak można przygotować się do wielkanocnego śniadania? - Po pierwsze, kluczową zasadą jest świadomość. Zanim usiądziemy do świątecznego stołu, warto zastanowić się nad ilością jedzenia, które zamierzamy spożyć, oraz nad swoimi fizycznymi odczuciami głodu. Często pokusa sięgnięcia po kolejną porcję potrawy wynika nie z rzeczywistego głodu, lecz z chęci skosztowania kolejnych smakołyków. Świadomość tego mechanizmu może pomóc nam w kontrolowaniu ilości spożywanego jedzenia – komentuje Anastasiia Danhulzhi, dyrektorka do spraw rozwoju w 4DCenter.

Na wielkanocnym stole zazwyczaj znajduje się wiele potraw o wysokiej kaloryczności, ale możesz też poszukać zdrowszych alternatyw. Zamiast ciężkich dań mięsnych, spróbuj sięgnąć po lekkie sałatki z warzyw, które dodadzą świeżości i nie obciążą zbytnio żołądka. Nie zapomnij też o wodzie. Picie wody przed posiłkiem może pomóc zredukować uczucie głodu i zapobiec nadmiernemu objadaniu się. Dodatkowo unikaj napojów słodzonych, które tylko dodadzą dodatkowych kalorii.

Podczas jedzenia skup się na każdym kęsie i delektuj się smakiem potraw. Wolniejsze jedzenie może pomóc w zaspokojeniu głodu, co z kolei może skutecznie ograniczyć ilość spożywanych kalorii. Po obfitym posiłku warto wybrać się na spacer. Ruch pomoże przyspieszyć trawienie i spalić nadmiar kalorii, a także pozwoli Ci odprężyć się i cieszyć świątecznymi chwilami na świeżym powietrzu.

- Po okresie świątecznym warto przeanalizować nasze nawyki żywieniowe i wyciągnąć wnioski na przyszłość, kierując się zdrowym stylem życia. Choć święta to czas, gdy pozwalamy sobie na trochę więcej niż zwykle, to jednak świadomość odpowiednich wyborów żywieniowych jest kluczowa dla naszego zdrowia w przyszłości. Refleksja nad tymi wyborami może być pierwszym krokiem ku pozytywnym zmianom – dodaje Danhulzhi.