Ziemniak to narodowe warzywo Polaków

Placki ziemniaczane, schabowy z kapustą, pierogi, kopytka, pyzy, zupy. Trudno wyobrazić sobie polską kuchnię bez tego uniwersalnego warzywa, które może być przygotowywane na tysiące sposobów.

Jemy ziemniaki gotowane, smażone, pieczone, grillowane - w całości, w formie frytek, tłuczone, w plasterkach czy jako purée, jako dodatek do mięs, farsz, zapiekanki, składnik placków, zup i sałatek… Możliwości jest bez liku.

Jednak w cieszeniu się smakiem rozmaitych gatunków ziemniaków przeszkadza nam popularna opinia, że są bardzo tuczące i musimy uważać z ich konsumpcją, jeśli nie chcemy przytyć.

Ziemniaki mają sporo wartości odżywczych

Prawdą jest, że ziemniaki ugotowane charakteryzują się wysokim indeksem glikemicznym i spożywane regularnie mogą nieco zwiększać ryzyko cukrzycy typu 2.

Jednak z drugiej strony warzywa te dostarczają duże ilości potasu i witaminy B6 oraz nieco mniej błonnika pokarmowego i witaminy C oraz kwasu foliowego. Jest w nich też miedź, fosfor, mangan, magnez i żelazo.

Jedzenie ziemniaków jest bardzo sycące. Są źródłem węglowodanów, w tym głównie skrobii. Podstawowa wartość odżywcza ziemniaków w przeliczeniu na jedną sztukę ok. 80 g to: białko - 2 g, Tłuszcz - 0,07 g, węglowodany - 14 g (w tym skrobia - 12,2 g), błonnik pokarmowy - 1,68 g.

Dietetyczka: Ziemniaki nie tuczą, tylko dodatki do nich

Czy ziemniaki tuczą? O opinię na ten temat poprosiliśmy Maję Czerwińską, doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, doświadczoną dietetyczkę kliniczną i psychodietetyczkę, która specjalizuje się zwłaszcza w zaburzeniach hormonalnych i onkologii.

Nasza ekspertka podkreśla, że wbrew obiegowej opinii, ziemniaki nie dostarczają wysokich ilości kalorii. - 100 g ziemniaków to zaledwie 75 kcal - zauważa dr Czerwińska.

- Po pierwsze, ziemniaki nie są kaloryczne. Po drugie, co ciekawe, mają też dość wysoki indeks sytości. To oznacza, że zjadając je, odczuwamy wyższą sytość niż przy innych produktach. Kaloryczne są zwykle dodatki do ziemniaków. Dodatek masła czy śmietany od razu powoduje, że danie jest bardziej kaloryczne - tłumaczy dietetyczka.

- Nie wspominam już o sytuacji, jeśli do ziemniaków zjemy np. smażonego kotleta schabowego. Ale to nie ziemniaki tuczą w tym posiłku najbardziej - podkreśla dr Maja Czerwińska.