Kim jest gastroenterolog? Leczy od zgagi i refluksu po nowotwory

Gastroenterolog to lekarz specjalista, który diagnozuje i leczy choroby układu pokarmowego: przełyku, żołądka, pęcherzyka żółciowego, jelit, śledziony, trzustki i wątroby. To do niego udamy się, gdy mamy takie dolegliwości, jak zgaga, refluks, wrzody, zespół jelita drażliwego czy choroba Leśniowskiego-Crohna oraz choroby nowotworowe.

Z nowego raportu wynika, że wśród lekarzy gastroenterologii, młodsze grupy wiekowe mają przewagę nad liczebnością lekarzy całej populacji. Najwięcej kobiet na 100 specjalistów, bo 27 przypada wśród lekarzy gastroenterologii w przedziale wiekowym 45-54 lata.

Między najmłodszymi specjalistami a lekarzami w wieku 35-44 lata widać lukę pokoleniową, która jest zapewne kontynuacją luki między starszą grupą wiekową (tj. 35-44 vs. 45-54). Udział lekarzy tej specjalności, którzy osiągnęli wiek emerytalny, wynosi 24,87 proc.

Mają zwykle więcej niż jedną specjalizację. Najczęściej są też internistami

Wśród specjalistów gastroenterologii, których jest w Polsce 1 937, ponad 90 proc. posiada więcej niż jedną specjalizację.

Około 87,9 proc. spośród lekarzy gastroenterologii z co najmniej dwiema specjalizacjami posiada także specjalizację z chorób wewnętrznych.

Kolejnymi, najczęściej występującymi specjalizacjami (wyuczonymi lub wykonywanymi) w tej grupie są chirurgia ogólna (8,4 proc.), pediatria (3,1 proc.) i hepatologia (2,3 proc.). Na piątym miejscu specjalizacji lekarzy gastroenterologów znajduje się specjalizacja z chorób zakaźnych (2 proc.).

Gdzie pracują gastroenterolodzy? Mają kilka miejsc pracy

Wśród lekarzy ze specjalizacją gastroenterologia 83 proc. pracuje w co najmniej jednej placówce typu zamkniętego, czyli np. w szpitalu. Około 69 proc. lekarzy gastroenterologii posiada otwarte miejsce pracy.

Gastroenterolog posiada większą liczbę miejsc pracy niż przeciętny lekarz w Polsce. Zaledwie 26 proc. specjalistów posiada tylko jedno miejsce pracy. 28 proc. lekarzy udziela świadczeń w dwóch placówkach. Natomiast pozostała grupa analizowanych specjalistów, czyli prawie połowa (46 proc.) posiada trzy i więcej miejsc pracy.

16 proc. spośród medyków tej specjalności zmieniło zatrudnienie przynajmniej raz w ciągu ostatniego roku. Dla 72 proc. spośród lekarzy zmieniających miejsce pracy była to wyłącznie jedna zmiana, chociaż najaktywniejsi dokonali aż czterech zmian.

Dane pochodzą z Raportu Lekarskiego FarmaProm (obrazują stan z dnia 1 października 2023), który dostarcza kluczowych informacji m.in. o liczbie aktywnych lekarzy w Polsce, ich specjalizacji (wyuczonej, wykonywanej), a także danych na temat wieku czy miejsca pracy.