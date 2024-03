Epidemia nowotworów u osób przed 50-tką

Księżna Kate ogłosiła w piątek w poruszającym nagraniu wideo, że ma raka. Jej przypadek ilustruje wzrost liczby zachorowań na nowotwory wśród osób poniżej 50. roku życia.

Liczby rzeczywiście wiele mówią - badania opublikowane w zeszłym tygodniu w "British Medical Journal" (BMJ) wykazały, że w ciągu ostatniego ćwierćwiecza wzrosła liczba przypadków chorób onkologicznych wśród Brytyjczyków w wieku od 35 do 69 lat.

I choć przypadki zachorowań w tym wieku są wciąż rzadsze, przypadek Kate podkreśla niepokojącą tendencję, jaką jest epidemia nowotworów u osób przed 50-tką, jak zauważył w rozmowie z AFP Shivan Sivakumar, ekspert ds. onkologii na Uniwersytecie w Birmingham.

"Nowotwory pojawiające się w młodym wieku wcale nie są rzadkie"

- Nie znamy przyczyny, ale coraz więcej pacjentów cierpi na raka jamy brzusznej– dodaje Shivan Sivakumar. Według "Washington Post” pewną rolę mogą odgrywać takie czynniki, jak otyłość, alkohol, palenie i styl życia, a także narażenie na zanieczyszczenia i szkodliwe chemikalia.

W podobnym tonie wypowiedział się dla francuskiej agencji chirurg Andrew Beggs: - Nowotwory pojawiające się w młodym wieku wcale nie są rzadkie. Prowadzę klinikę leczenia nowotworów o wczesnym początku u dorosłych i obserwujemy, że coraz więcej osób po czterdziestce choruje na raka. Jak zauważyło czasopismo naukowe "Nature" we wrześniu 2022 r., trend ten obserwuje się w różnych regionach świata – podkreśla ekspert.

Młodsze osoby chore na raka mają większe szanse na przeżycie

Żona następcy tronu ogłosiła, że podczas badań podczas operacji brzucha w styczniu br. wykryto u niej komórki nowotworowe i rozpoczęła profilaktyczną chemioterapię. Podobnie jak król Karol, księżna nie ujawniła, na jaki typ raka cierpi.

- Może to być wiele różnych rzeczy. Nie wiemy, co to za nowotwór i to wyłącznie od księżnej zależy, czy podzieli się z nami tymi informacjami. Poza powstrzymaniem się od spekulacji na ten temat, w tym momencie nie możemy zrobić nic innego. I nie ma powodu się spieszyć do swojego lekarza rodzinnego, aby się przebadać - uspokaja Bob Phillips, profesor onkologii dziecięcej na Uniwersytecie w Yorku.

Badania opublikowane w "British Medical Journal" pokazują jednak, że liczba zgonów z powodu nowotworów znacznie spadła. Młodsi ludzie mają większe szanse na przeżycie raka.