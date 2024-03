Księżna Walii jest na wczesnym etapie leczenia

Kate nie kryła szoku po swojej diagnozie onkologicznej, którą podzieliła się ze światem po długim namyśle, ale nie mając już wyjścia. Jej wielotygodniowa nieobecność przedłużała się, a media zalała fala pogłosek, często absurdalnych, jak na przykład ta o śmierci żony następcy tronu.

Podziękowała wszystkim za wsparcie i zarazem poprosiła o więcej czasu, przestrzeni i prywatności dla swojej rodziny. To teraz najważniejsze i niezbędne dla niej i jej bliskich, aby mogli się oswoić z tą trudną emocjonalnie sytuacją. - To oczywiście był ogromny szok, a William i ja robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby przetworzyć informację i poradzić sobie z tym prywatnie dla dobra naszej młodej rodziny - przyznała księżna.

Jak poinformowała członkini rodziny królewskiej, obecnie poddaje się chemioterapii. - Wykryto u mnie chorobę nowotworową. W związku z tym mój zespół medyczny zalecił mi poddanie się chemioterapii zapobiegawczej i jestem teraz na wczesnym etapie tego leczenia - wyznała księżna.

Jaki typ raka dotknął Kate? Możliwości jest kilka

Kate Middleton zgodziła się na podanie do publicznej wiadomości swojej diagnozy, ale na własnych warunkach. Zaznaczyła, że nie życzy sobie, aby szczegółowe informacje o jej chorobie - typie raka, stadium zaawansowania i rokowaniach zostały upublicznione.

Dlatego eksperci mogą tylko spekulować, jednak z uwagi na operację, którą przeszła w styczniu, wiadomo, że nowotwór dotyczy organu znajdującego się w jamie brzusznej. Pod uwagę są brane takie organy układu pokarmowego, jak wątroba, żołądek, śledziona, pęcherzyk żółciowy, jelito cienkie, jelito grube, trzustka.

Jednak żona księcia Williama i mama trójki dzieci przywiązywała dużą wagę do sposobu odżywiania, lubiła warzywa i sałatki, preferowała wegetariańskie dania i domowe posiłki, uprawiała sport i nie miała problemu z nadwagą. Dlatego niekoniecznie to układ pokarmowy zaatakowały komórki nowotworowe. Na przykład rozwój raka jelita grubego jest bardziej prawdopodobny u osób otyłych i z niską aktywnością fizyczną.

Trop drugi, czyli narządy moczowo-płciowe

Druga ścieżka wskazuje na kobiece narządy moczowo - płciowe: jajniki, pęcherz moczowy, macicę. Układ moczowo-płciowy składa się z narządów płciowych oraz narządów moczowych. Są one połączone w jeden układ.

W kontekście wcześniej krążących pogłosek o możliwości wycięcia macicy u księżnej, co wymaga dłuższej rekonwalescencji, taka opcja też może być prawdopodobna.

W Polsce rak pęcherza moczowego - zaliczany do grupy nowotworów układu moczowo-płciowego - zajmuje czwarte miejsce pod względem zachorowalności na nowotwory. Występuje jednak częściej u mężczyzn, niż u kobiet.

Z kolei rak szyjki macicy jest szóstym co do częstości występowania nowotworem u kobiet w naszym kraju – stanowi ponad 10 proc. nowotworów u kobiet. Rocznie jest wykrywany u ok. 3000 kobiet, a 1700 z nich umiera z jego powodu.