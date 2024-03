Kontrowersje wokół przedłużającej się nieobecności Kate

Najnowsze zdjęcie księżnej Walii, opublikowane przez Pałac Kensington, miało być oficjalnym potwierdzeniem miejsca pobytu Kate, ale zamiast tego, jeszcze dolało oliwy do ognia sensacyjnych pogłosek na jej temat.

Fotografia rodzinna przedstawia księżną i jej trójkę dzieci i została opublikowana na królewskich profilach w mediach społecznościowych z okazji Dnia Matki, obchodzonego w Wielkiej Brytanii 10 marca.

To pierwsze oficjalne zdjęcie 42-letniej Kate od czasu operacji brzucha w styczniu, miał je zrobić następca tronu książę William w Windsorze z okazji Dnia Matki i miało położyć kres wszelkim spekulacjom. Księżna jest w towarzystwie dzieci i dziękuje za wsparcie.

Nieudolne przerobienie? Edytowane zdjęcie dolało oliwy do ognia

Jednak "detektywi" zajmujący się mediami społecznościowymi wskazali dowody na nieudolne "przerobienie" zdjęcia księżnej Walii z potomkami. Wnikliwi obserwatorzy zauważyli kilka "błędów" na zdjęciu, począwszy od ułożenia dłoni księcia Ludwika po niedopasowane linie i wzory ubioru.

Inne błędy podczas edytowania fotki to brakująca obrączka Kate, w połowie brakujący rękaw i "niewyraźna" spódnica Charlotte oraz źle założony zamek błyskawiczny Kate.

Światowe agencje prasowe – Reuters i Associated Press – wycofały zdjęcie księżnej Walii w związku z obawami dotyczącymi manipulacji. Wyraziły obawy dotyczące "niespójności w ułożeniu lewej ręki księżniczki Charlotte". Na zdjęciu brakuje kciuka córki książęcej pary.

Kiedy księżna wróci do pracy? Wpadka Ministerstwa Obrony

Pałac Kensington milczy w sprawie powrotu do zdrowia księżnej Kate. Rzecznik był jednak zmuszony odnieść się do spekulacji na temat jej powrotu do pracy po niedawnej wpadce ze strony Ministerstwa Obrony.

Resort potwierdził, że Kate weźmie udział w swoim pierwszym wystąpieniu od czasu operacji brzucha w styczniu podczas parady Trooping the Color w Londynie 8 czerwca. Ministerstwo Obrony zamieściło informację, że księżna Walii dokona przeglądu żołnierzy i zapraszało do rezerwacji biletów.

Oświadczenie wywołało spore zamieszanie, między innymi dlatego, że nie było oficjalnego potwierdzenia ze strony Pałacu. Komunikat na oficjalnej stronie internetowej zniknął, a później zastąpiono go nowym, bez wzmianki o Kate.

Wygląda na to, że przed ogłoszeniem tej informacji nie skonsultowano się z Pałacem Kensington i jedynie Pałac może potwierdzić obecność księżnej na królewskim wydarzeniu.

W pierwszym komunikacie dotyczącym operacji, która odbyła się 17 stycznia, Pałac Kensington oznajmił, że Kate wróci do obowiązków publicznych dopiero po Wielkanocy i do chwili obecnej nie było informacji o zmianie tego terminu.

W zeszłym tygodniu w oświadczeniu powtórzono: "Od samego początku było dla nas jasne, że księżna Walii będzie nieobecna aż do Wielkanocy, a Pałac Kensington będzie przekazywał aktualne informacje tylko wtedy, gdy będzie coś istotnego".

Czy to rak? Fala obaw i spekulacji zdrowotnych wciąż rośnie

Jednak tak długa nieobecność księżnej doprowadziła do wielu spekulacji, szczególnie w mediach społecznościowych.

Pojawiają się pogłoski, że Kate Middleton miała plastykę brzucha, histerektomię, a nawet, że cierpi na nowotwór.

Głos zabrali nawet lekarze, którzy piszą na platformach społecznościowych, że podejrzewają, że arystokratka przeszła histerektomię. Sądzą tak, biorąc pod uwagę "operację jamy brzusznej" oraz przerwę w pracy i planowaną rekonwalescencję księżnej, gdyż zwykle zajmuje ona kilka tygodni. Dodatkowo Kate potrzebuje więcej czasu z uwagi na to, że jest członkinią rodziny królewskiej.

Na czym polega histerektomia? To operacja wycięcia macicy, która jest nierzadko zabiegiem ratującym życie. Wskazaniem do przeprowadzenia histerektomii, poza zmianami nowotworowymi o charakterze złośliwym, są także niektóre przypadki łagodnych nowotworów, jeżeli uciskają one na inne organy i wywołują silne krwawienia.

Zabieg ten jest także wykonywany w sytuacji, gdy dochodzi do wykrycia zmian przednowotworowych błony śluzowej macicy.