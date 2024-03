Była gwiazdą wybiegów. Nadal zachwyca w wieku 58 lat

Urodzona w Czechosłowacji Paulina Porizkova była pierwszą supermodelką z Europy Środkowo-Wschodniej, która podbiła w latach 80. i 90. XX wieku świat mody.

Czeszka mieszkająca od wielu lat w USA, zrobiła zawrotną karierę - pojawiała się na wybiegach znanych projektantów i na okładkach prestiżowych magazynów mody. Była także twarzą znanych marek np. koncernu kosmetycznego Estee Lauder.

Obecnie 58-latka, nadal zachwyca dojrzałą urodą i świetną sylwetką. Na profilu w swoich mediach społecznościowych Porizkova komentuje rzeczywistość i opowiada o zmaganiach z zachowaniem dobrej formy.

"Utrzymanie formy po menopauzie wymaga mnóstwo cholernej pracy” – napisała bez ogódek na Instagramie. Porizkova znalazła system, który działa w jej przypadku. Jak wygląda jej dieta i plan treningowy?

Stosuje post przerywany

Porizkova zdecydowała się opublikować na Instagramie film, w którym szczegółowo opisuje swój sposób odżywiania. "Stosuję dietę 16/8, co oznacza po prostu, że nie jesz przez 16 godzin, a potem jesz przez osiem" – powiedziała. "Jem, co chcę przez osiem godzin, ponieważ lubię jedzenie, ale lubię też zdrowszą żywność"

Post przerywany to praktyka, którą można zastosować, aby wspomóc utratę wagi, gdy tradycyjne metody nie działają. To idealna metoda dla tych, którzy mają problemy z kontrolowaniem swoich porcji w ciągu dnia, gdyż spożywanie zbyt obfitych posiłków może utrudnić utrzymanie deficytu kalorycznego potrzebnego do utraty wagi.

Pije koktajle wegańskie

Po 16 godzinach postu Porizkova przerywa post odżywczym wegańskim koktajlem z odżywką białkową.

Wegańskie koktajle mogą być szybkim i wygodnym sposobem na dostarczenie kluczowych składników odżywczych, szczególnie dla osób, które mają trudności z włączeniem w ciągu dnia wystarczającej ilości owoców i warzyw.

Pozwala sobie na odstępstwa od diety

Chociaż Porizkova przyznała, że uwielbia zdrowe jedzenie, jeśli ma ochotę na smażonego kurczaka, to go sobie nie odmawia. Wyjaśniła, że swoje ośmiogodzinne okno przewidziane na jedzenie wypełnia koktajlem lub zupą, aby móc zjeść na kolację to, co chce.

"Robię to, żeby móc zjeść na kolację wszystko, na co mam ochotę, włączając w to kieliszek wina lub deser. Dzięki temu nie czuję się zmuszona do wyrzeczeń".

Pozwolenie sobie na okazjonalny odpust może być kluczowe z kilku powodów. Po pierwsze, z psychologicznego punktu widzenia zbyt restrykcyjne podejście do diety z biegiem czasu może przynieść odwrotny skutek.

Spowoduje wtedy chęć objadania się lub wpłynie na negatywne relacje z jedzeniem. Pobłażanie sobie, oczywiście z umiarem, zdaniem ekspertów może pomóc w utrzymaniu zrównoważonego sposobu odżywiania.

Regularnie ćwiczy z ciężarkami i lubi wiosłować

Oprócz postu i zdrowych wyborów żywieniowych Porizkova regularnie ćwiczy z hantlami.

Trening z ciężarkami na barki to podstawowy ruch wzmacniający, pozwalający zwiększyć mechanikę i siłę wyciskania w pionie górnej części ciała. Korzystanie z ciężarków poprawia stabilność stawu barkowego, łokcia i nadgarstka.

Modelka wykonuje również wiosłowanie na maszynie w pozycji siedzącej, co jest dobrym ćwiczeniem górnej części ciała, które dodatkowo ujędrnia ramiona.

Wiosłowanie w pozycji siedzącej pozwala na trening głównych mięśni odpowiedzialnych za ramiona (biceps, mięsień ramienny). Pozycja siedząca zapewnia stabilność, często pozwalając na wiosłowanie z większym obciążeniem.