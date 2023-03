To mit, że kobieta po menopauzie musi być tęga. Szybkie przybieranie na wadze zwykle jest efektem złej diety i mniejszej ilości ruchu. Z racji tego, że wraz z wiekiem metabolizm zwalnia (ale raczej zauważalnie dopiero około 60 roku życia, czyli po menopauzie), należy z uwagą komponować codzienne menu. Podstawowe zasady to:

minimum połowę zawartości talerza powinny stanowić warzywa, najlepiej świeże;

jako słodką przekąskę jedzmy owoce (także suszone), a słoną – orzechy, migdały i pestki słonecznika

od stołu odchodźmy w poczuciu lekkiego nasycenia (a nie przejedzenia)

jedzmy mniejsze porcje, ale częściej, a ostatni posiłek około 3 godziny przed snem

Co jeść w okresie menopauzy, by nie przytyć?

Jest związek pomiędzy odkładaniem się tłuszczu w okolicach talii, poziomem glukozy we krwi i stężeniem insuliny. Węglowodany rozkładają się w przewodzie pokarmowym do glukozy, która jest wchłaniana do krwiobiegu. Aby utrzymać jej stężenie we krwi na stałym poziomie, trzustka wydziela insulinę – hormon, który pomaga glukozie przedostać się do komórek wątroby i mięśni. Jest w nich magazynowana w postaci glikogenu wykorzystywanego do wytworzenia energii. Kiedy jednak jego zapasy są wystarczające, nadmiar glukozy jest przekształcany w tłuszcz. Jeśli komórki nie reagują prawidłowo na insulinę, organizm zaczyna wytwarzać jej coraz więcej. Po to, by zmagazynować w nich glukozę, a tym samym obniżyć jej stężenie w krwiobiegu do bezpiecznego poziomu. A im więcej insuliny, tym większa ilość glukozy jest przetwarzana na tłuszcz, co prowadzi do wzrostu masy ciała i obwodu w pasie. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji

unikajmy węglowodanów prostych (pszennych bułek, białego ryżu)

jedzmy częściej, ale niewielkie posiłki, by nie doprowadzać do gwałtownego wyrzutu insuliny

spożywajmy więcej posiłków białkowych (łącząc białko zwierzęce z drobiu czy ryb z białkiem roślinnym zawartym w nasionach), bo spowalniają one rozkład węglowodanów

zadbajmy, żeby w każdej potrawie zjeść błonnik (np. pełnoziarniste pieczywo, warzywa) – nieulegający strawieniu i niepodwyższający stężenia glukozy we krwi

Co jeść, by uniknąć osteoporozy

Po wygaszeniu czynności jajników estrogeny nie chronią nas przed utratą masy kostnej. A słabe kości to ryzyko osteoporozy i złamań. Warto temu zapobiegać, stosując dietę bogatą w wapń i witaminę D.

Dobrym źródłem wapnia są nabiał i jego przetwory, jaja, ryby. Do wchłaniania wapnia potrzebna jest witamina D. Organizm wytwarza ją samodzielnie przy współudziale słońca działającego bezpośrednio (15 minut dziennie trzy razy na tydzień) na ręce, ramiona i twarz. Ponieważ jednak przez większą część roku panuje u nas zachmurzenie, trzeba sięgać po pokarmy bogate w tę witaminę (mleko, jaja, twaróg, masło, ryby morskie) albo produkty wzbogacone w witaminę D, np. margaryny i jogurty. Pamiętajmy także, że wapń nie wchłania się bez udziału tłuszczu.

W okresie menopauzy trzeba zrezygnować ze słodyczy, ograniczyć węglowodany, zwiększyć zaś ilość błonnika i produktów wysokobiałkowych.

Produkty spożywcze najkorzystniejsze w okresie menopauzy