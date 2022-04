Marka Jasnum przy współpracy z ekspertkami - dr n. hum. Alicją Długołęcką oraz dr n. hum Julitą Czernecką przygotowała raport dotyczący menopauzy oraz jej wpływu na życie Polek. Twórcy raportu „Menopauza to nie pauza” sprawdzili, jakie emocje wśród kobiet wywołuje ten etap życia, jak wpływa na najważniejsze obszary codzienności, w tym relacje z partnerem, a także co Polki robią dla siebie w tym okresie. I mimo tego, że blisko 60 proc. badanych temat menopauzy uważa za wstydliwy, to coraz więcej Polek zauważa potrzebę rozmów o tym okresie dojrzałości.

Reklama

Menopauza kojarzy się Polkom przede wszystkim z uderzeniami gorąca oraz brakiem miesiączki, ale ten szczególny okres dojrzałości, poza zmianami w obszarze fizyczności, wpływa także na samopoczucie psychiczne. Ponad 60 proc. Polek będących w okresie menopauzy zauważyło zmiany w tym zakresie, a tyle samo (62 proc.) zaobserwowało również zmiany w obszarze życia seksualnego.

Niepewność zamienia się w akceptację

Jak wynika z raportu przygotowanego przez markę Jasnum, negatywne emocje związane z tym etapem życia pojawiają się u kobiet, które menopauzę mają jeszcze przed sobą. Co wtedy czują? Przede wszystkim niepewność (40 proc.), lęk (27 proc.) oraz przygnębienie (27 proc.). Uczucie akceptacji wynikające ze zbliżającego się, nowego etapu, pojawia się u co czwartej Polki. Kobiety, które przechodzą przez okres menopauzy, odczuwają już mniej niepewności i lęku. Najwięcej pozytywnych emocji pojawia się u pań, które ten etap życia mają już za sobą: niemal połowa (45 proc.) z nich odczuwa akceptację, 37 proc. spokój, 30 proc. równowagę, 30 proc. - ulgę.

- Menopauza w różnych kulturach jest rodzajem przejścia do etapu dojrzałej kobiecości. W kulturze zachodniej menopauza na ogół kojarzy się w dwojaki sposób. Z jednej strony z negatywnymi przekonaniami, związanymi z dyskomfortem fizycznym, ale także i utratą atrakcyjności fizycznej, przybieraniem na wadze, zmianami nastroju. Niewiele jeszcze mówi się o pozytywnym wymiarze związanym z przechodzeniem menopauzy: poszerzaniem własnych możliwości, otwieraniu się na nowe drogi życiowe - zarówno w kontekście zawodowym, realizacji pasji, ale także funkcjonowania w relacjach międzyludzkich. Kobiety będące przed menopauzą lub na jej początku obawiają się tego, jak będzie wyglądał jej przebieg oraz jakie będzie miała konsekwencje. Brak rzetelnej wiedzy oraz edukacji w tym zakresie wzmacnia ten lęk i niepewność. To naturalne, że to co nieznane budzi obawy, ale dzięki zdobywaniu wiedzy i współdzieleniu doświadczeń pojawia się proces akceptacji. I tą drogą podąża dojrzała kobiecość – tłumaczy dr n. hum. Julita Czernecka.

Reklama

Aby zmniejszyć poczucie niepewności, kobiety poszukują wsparcia i wiedzy na temat menopauzy. Co trzecia Polka (32 proc.) zdobywa je od bliskich kobiet, które ten etap mają już za sobą (32 proc.), a także z artykułów w Internecie oraz blogów (31 proc.). 28 proc. badanych korzysta z porad lekarskich. A co ze wsparciem?

Reklama

Wsparcie, którego brakuje

Aż 43 proc. Polek nie otrzymało żadnej formy wsparcia przygotowując się lub będąc już w okresie menopauzy. Co ciekawe, rzeczywiste otrzymywane wsparcie różni się od oczekiwań kobiet. Te, które wsparcie otrzymują, w pierwszej kolejności mogą liczyć na rozmowę z przyjaciółką (26 proc.), rozmowę z lekarzem (21 proc.) oraz rozmowę z partnerem (15 proc.). Jednak najbardziej pożądanym i oczekiwanym wsparciem jest to ze strony partnera – w postaci rozmowy lub w innej formie – łącznie wskazuje na to ponad 75 proc. kobiet. Równie pożądane jest wsparcie ze strony lekarza (41 proc.).

Brak wsparcia lub obawa przed jego poszukiwaniem może wynikać między innymi z tego, że blisko 60 proc. kobiet nadal wstydzi się rozmawiać o menopauzie. Co powoduje, że ten etap nadal funkcjonuje w obszarze społecznego tabu oraz jak można to zmienić, wyjaśnia dr n. hum. Alicja Długołęcka: Pierwszym krokiem do otrzymania wsparcia jest otwartość na temat i rozmowę. Okazuje się jednak, że w tym zakresie jest potężna bariera – ponad połowa badanych kobiet wstydzi się rozmawiać o menopauzie! Niestety uwarunkowania kulturowe sprawiły, że okres dojrzałości u kobiet sprowadzony jest do sfery lekceważących żartów, pomijania w życiu społecznym, a to sprzyja postawie wycofania i milczenia. Na szczęście jest to obszar, na który najprościej wpływać. Obecność pozytywnej narracji na temat menopauzy w dyskursie społecznym będzie ten obraz zmieniać. Zjawisko „silver tsunami”, ciało pozytywność, w którą wliczany jest proces starzenia się, czy kategoria kobiet w wieku średnim określana jako WHIP ( skrót od angielskiego woman who are hot, inteligent and in their prime), co oznacza kobietę, która jest seksowna, inteligentna i w pełni swoich możliwości, są tego pięknymi przykładami. Chociaż temat menopauzy jest uznawany za wstydliwy, to zdecydowana większość kobiet dostrzega wartość w rozmowie na ten temat. Podkreślają fakt, że menopauza jest wpisana w życie każdej kobiety i należałoby ją „oswajać” poprzez rozmowy i wymianę informacji wyprzedzające pojawienie się objawów.