Nie ma jednej ustalonej diety, która znajduje zastosowanie w trakcie przechodzenia przez menopauzę. Każda kobieta w tym okresie ma bowiem inne potrzeby. Dlatego należy dostosować ją do aktualnej sytuacji zdrowotnej (np. niskokaloryczna w przypadku nadwagi). Warto jednak pamiętać o kilku kwestiach, które w tym czasie powinniśmy uwzględnić w naszym jadłospisie, bo poprzez dostarczenie organizmowi odpowiednio dobranych składników odżywczych możemy przyczynić się do złagodzenia jej objawów. W trakcie menopauzy zwiększa się zapotrzebowanie na wapń i witaminę D3. To pierwsze zapewni nam nabiał, drugie ryby, sery i jaja. Zadbać należy również o odpowiednią ilość kwasów omega-3, które znajdziemy w tłustych rybach morskich, orzechach włoskich czy oleju lnianym. Witaminy B6 i B12 wpływają na zdrowy sen, a dostarczyć nam je mogą: wątróbka wołowa i cielęca, fasola, ziemniaki, marchew czy drożdże. Możemy również poprzez włączenie do naszej codziennej diety takich produktów jak nasiona lnu, dyni czy sezamu, roślin strączkowych i soi zadbać o poziom fitoestrogenów, czyli substancji, których działanie jest mocno zbliżone do hormonów.

- Najlepsza dieta to zrównoważona dieta, a wzbogacona o dodatkowe składniki odżywcze może wspomóc kobiety w przechodzeniu przez okres menopauzy i złagodzić towarzyszące jej objawy. Wymaga jednak uprzednio wyeliminowania z niej wszelkich czynników prozapalnych jak: tłuszcze trans, wysoko przetworzona żywność czy cukier. Powinna być gęsto odżywcza i dostarczać niezbędnych witamin i minerałów. Ilość spożywanych porcji to kwestia indywidualna i zależy od masy ciała czy aktualnego stanu zdrowia. Nie należy również zapominać o prawidłowym nawadnianiu w ciągu dnia. Szacunkowo powinniśmy wypijać ok. 1,5 do 2 litrów wody dziennie – radzi Celina Kinicka, dietetyk

Co z tym tyciem

Sama dieta to nie wszystko. Aby pozbyć się nadmiaru wagi, a także zniwelować tkankę tłuszczową z okolic brzucha, należy włączyć do samej diety aktywność fizyczną. Systematyczna aktywność ruchowa oraz wysiłek fizyczny dostosowany do wieku i stanu zdrowia to zdecydowana korzyść dla kobiecego organizmu. Nie tylko wpływa pozytywnie na psychikę zmniejszając poziom lęku czy rozładowując napięcie, ale jest w stanie opóźnić proces starzenia i pozawala zachować sprawność i wydolność fizyczną. Korzystnie wpływa również na metabolizm i gospodarkę lipidowo-węglowodanową. Poświęćmy więc na nią chociaż godzinę dziennie, a efekty mogą nas zaskoczyć.

Dbanie o swoje zdrowie i kondycję, procentuje i to bardzo szybko. Czasem wprowadzenie małych zmian w sposobie odżywiania i włączenie do codziennych aktywności tę fizyczną może przynieść dobroczynne rezultaty i realnie pomóc w przejściu przez menopauzę.