Sezon infekcyjny trwa, a wraz z nim choroby dzieci i problem rodziców z zapewnieniem opieki maluchom, które łatwo łapią wirusy i nie mogą chodzić do żłobka czy przedszkola. Zapytaliśmy Anetę Górską - ordynatora Oddziału Pediatrii w warszawskim Szpitalu Dziecięcym - o to, kiedy dziecko jest gotowe na powrót do placówki, by nie zaszkodzić innym.