Anafilaksja to ciężka reakcja alergiczna, którą może spowodować żywność, ukąszenia owadów i inne czynniki. Obrzęk, pokrzywka i trudności w oddychaniu to objawy, które mogą szybko rozwinąć się we wstrząs anafilaktyczny, który zagraża życiu. Polskie Towarzystwo Alergiczne pokazuje, jak wyglądają zmiany skórne, które powoduje silna reakcja alergiczna. W takiej sytuacji konieczna jest pilna pomoc lekarska.