Naturalny booster energii zamiast kawy: Sok z buraka

Sok z buraka to jeden z najskuteczniejszych naturalnych sposobów na pobudzenie. Swoją moc zawdzięcza wysokiej zawartości azotanów.

Działanie azotanów : W organizmie azotany przekształcają się w tlenek azotu.

: W organizmie azotany przekształcają się w tlenek azotu. Poprawa krążenia : Tlenek azotu rozszerza naczynia krwionośne. W efekcie poprawia się przepływ krwi i dotlenienie tkanek.

: Tlenek azotu rozszerza naczynia krwionośne. W efekcie poprawia się przepływ krwi i dotlenienie tkanek. Długotrwały efekt: Efekt pobudzenia nie jest gwałtowny, ale utrzymuje się dłużej niż po kofeinie. Nie powoduje też nagłego spadku energii.

Ważne Badania potwierdzają: po około miesiącu regularnego spożycia, odczuwasz wyraźny wzrost energii i mniejsze zmęczenie w ciągu dnia.

Buraki są często niedocenianym warzywem. Sok z nich to prawdziwa bomba odżywcza, która wspiera całe ciało. Dostarcza organizmowi witaminę C, kwas foliowy, potas, magnez. Zawiera cenne przeciwutleniacze: betainę i betalainy. To połączenie wspiera procesy przeciwzapalne i regenerację. Sok jest niskokaloryczny, ale bardzo odżywczy. Wspiera odporność, układ nerwowy i pracę mięśni. W przeciwieństwie do kawy, nie zakwasza organizmu ani nie obciąża nadnerczy.

Codzienne picie soku: Jak działa na ciało?

Pijąc sok z buraka codziennie, poprawiasz funkcjonowanie na wielu poziomach. Poprawione krążenie ułatwia transport tlenu do mózgu. To przekłada się na sprawniejszą pracę mózgu i lepszą koncentrację. Betaina zawarta w burakach wspiera pracę wątroby. Pomaga w trawieniu i łagodnie reguluje perystaltykę jelit. Poprawa dotlenienia mięśni zwiększa Twoją wytrzymałość fizyczną.

Przepis na szybki i zdrowy sok buraczany

Oto prosty przepis na sok z buraka, który jest szybki w przygotowaniu, zdrowy i świetnie smakuje.

Czas Przygotowania: 5 minut

Składniki

Burak czerwony : 1 średni (baza, dostarcza azotany)

: 1 średni (baza, dostarcza azotany) Marchew : 2 sztuki (dla słodyczy i witaminy A)

: 2 sztuki (dla słodyczy i witaminy A) Jabłko : 1/2 sztuki (naturalna słodycz, łagodzi smak)

: 1/2 sztuki (naturalna słodycz, łagodzi smak) Kawałek imbiru : 1-2 cm (rozgrzewa, działa przeciwzapalnie)

: 1-2 cm (rozgrzewa, działa przeciwzapalnie) Sok z cytryny (opcjonalnie): 1 łyżka (dla świeżości i lepszej absorpcji żelaza)

Przygotowanie

Umyj dokładnie buraka, marchew, jabłko i imbir. Nie musisz obierać, jeśli używasz wyciskarki (wystarczy wyszorować). Odkrój końcówki. Pokrój wszystkie składniki na mniejsze kawałki, które bez trudu zmieszczą się do otworu wyciskarki. Wyciskaj po kolei wszystkie składniki. Zacznij od twardszych (marchew, burak), kończąc na jabłku i imbirze. Sok wypij natychmiast, aby zachować maksimum wartości odżywczych. Dodaj łyżeczkę soku z cytryny, jeśli lubisz bardziej wyrazisty smak.

Źródło: Pacjenci.pl