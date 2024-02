Stan zdrowia Delona znacznie się pogorszył: "Nie oczekuje już niczego od życia"

W środę, 24 stycznia 2024 r., ujawniono wyniki badania Alaina Delona, które zasmucą fanów aktora. W raporcie podkreślono "pogorszenie stanu zdrowia psychicznego i fizycznego odpowiadające poważnej zmianie jego zdrowia psychicznego, charakterystycznej dla całkowitego zniesienia rozeznania.

"Alain Delon znajduje się w stanie całkowitego uzależnienia fizycznego, które naraża go na poddanie się osobom opiekującym się nim w celu zaspokojenia jego potrzeb życiowych i opieki paliatywnej. Wygląda na to, że nie oczekuje już niczego od życia. Pogorszenie stanu zdrowia przyspieszyło po udarze i zdiagnozowaniu chłoniaka" - cytuje opinię medyczną francuska prasa.

Gwiazdor francuskiego kina miał wylew i udar mózgu w sierpniu 2019 roku. Wcześniej, w połowie czerwca media obiegła informacja, że Delon trafił do szpitala w wyniku zawrotów głowy i arytmii serca.

Lekarze wspominają także o "znacznym upośledzeniu rozeznania i spowolnieniu myślenia" legendy francuskiego kina. Co więcej, w 2019 r. psychiatra zauważył już "reakcję depresyjną", a w 2023 r. dwóch lekarzy zgłosiło "duże ryzyko samobójstwa" u Delona.

Synowie aktora: "Jest niespójny", "Mówi, że jest zmęczony"

Obu synom zarzucono także, że przerwali leczenie, gdy aktor tego potrzebował. To oskarżenie i nieporozumienia między dziećmi zmusiła prawników aktora do zwrócenia się o opinię lekarską.

Jego syn Anthony we francuskiej stacji BFMTV wyjaśnił, że stan zdrowia jego ojca znacznie się pogorszył w ostatnich miesiącach. - Nie może i nie chce się już ruszać – zwierzył się. Przyznał, że Alain Delon najbardziej zdezorientowany jest kiedy leży aż do wstania, które następuje około 14:30 -15.

- To starszy człowiek, a szczególnie po tym, co przydarzyło mu się w 2019 roku – udar, zmęczenie – jego mózg pracuje wolniej. Mój tato jest w szczytowej formie od 16:00 do 17:00 - przekazał mediom.

W "Paris Match" Anthony opisał ojca siedzącego w kuchni i wpatrującego się w krajobraz za oknem, często z założonymi rękami, zatopionego we wspomnieniach. - Rozmowa z nim przez telefon jest bardzo skomplikowana – powiedział w stacji BFMTV.

- To, co mówi jest niezrozumiałe. Jeśli masz dużo szczęścia, to coś usłyszysz, na przykład ostatnio powiedział: "W porządku, jestem zmęczony". To trzy słowa, ale nie można z nim prowadzić rozmowy - przyznał.

Podobna obserwacja pochodzi od młodszego syna Delona, Alaina-Fabiena, który mieszka wraz z ojcem w jego domu w Douchy. Na Instagramie tak go opisuje: - Tata jest bardzo osłabiony, to fakt. Tata nie zawsze jest spójny, nie wie, kiedy następuje ranek czy wieczór.

Prawniczka syna aktora o Delonie: "Jest chory","zapomina" i "nadal się złości"

Do tego dochodzi zeznanie Laurence Bedossy, prawniczki Anthony’ego, która również opisała Delona u kresu sił. - Szczerze mówiąc, nie radzi sobie zbyt dobrze… Ma trudności z chodzeniem, porusza się na ogół na wózku inwalidzkim, nie zawsze ma kontakt z rzeczywistością, choć ze względu na swój charakter nadal się złości – powiedziała w RTL.

- Ma tendencję do zapominania o tym, co zrobił godzinę wcześniej. On jest chory, nie tylko miał udar, ale jest chory. Oficjalnie nikt o tym nie mówi, więc ja o tym nie powiem, ale on jest chory - dodała.

Alain Delon w tym roku kończy 89 lat. Jest jednym z najsłynniejszych aktorów europejskiego kina, grał w filmach, teatrze, telewizji, był producentem, scenarzystą i reżyserem filmowym. Współpracował z twórcami kina autorskiego, stając się jedną z największych gwiazd kina lat 60. i 70. XX wieku i twarzą francuskiej Nowej Fali.

Był symbolem męskiego seksapilu i jednym z najbardziej znanych amantów filmowych. Jako aktor stworzył specyficzny charakter samotnych i małomównych gangsterów lub policjantów.