Mało możliwości obniżenia "złego" cholesterolu. Czy powstanie szczepionka?

Podwyższony poziom cholesterolu to zwiększone ryzyko dla zdrowia serca. Najczęściej ludzie mogą "zbijać" jego wysokie wartości tylko na dwa sposoby - zmieniając swój styl życia lub przyjmując leki.

Teraz na horyzoncie pojawiły się nowe możliwości pomocy w kontrolowaniu poziomu cholesterolu. W badaniu na myszach i naczelnych, innych ssaków niż ludzie, stwierdzono, że szczepionka dwuwalentna skutecznie obniża jego poziom. Wyniki analiz wyglądają obiecująco, jednak naukowcy podkreślają, że zanim szczepionki będą mogły zostać zastosowane w praktyce klinicznej u ludzi, konieczne są dalsze prace badawcze.

Do odkrycia potencjalnej nowej metody doszedł zespół dra Bryce'a Chackeriana, profesora genetyki molekularnej i mikrobiologii w Regent School of Medicine na Uniwersytecie Nowego Meksyku. Badacze zidentyfikowali szczepionkę, która radykalnie obniża poziom cholesterolu u dwóch różnych gatunków zwierząt.

Dr Chackerian: statyny nie działają na wszystkich

- Na przykład u małp szczepienie doprowadziło do 30-proc. obniżenia poziomu cholesterolu LDL, bez konieczności stosowania statyn. Co ważne, szczepionka miała również długotrwały wpływ na poziom cholesterolu, co oznacza, że prawdopodobnie pacjenci nie będą potrzebowali częstych zastrzyków - tłumaczył naukowiec w "Medical News Today".

- Powszechnymi lekami stosowanymi w leczeniu podwyższonego poziomu cholesterolu są statyny. Jednak statyny nie działają na wszystkich, a niektórzy pacjenci przyjmujący statyny doświadczają skutków ubocznych. Niedawno zatwierdzono nową klasę leków, zwanych inhibitorami PCSK9, które mają na celu obniżenie poziomu cholesterolu - powiedział autor badania.

- Inhibitory PCSK9 są bardzo skuteczne w obniżaniu poziomu cholesterolu, ale niestety są też bardzo drogie, co ogranicza ich zastosowanie. Byliśmy zainteresowani opracowaniem tańszej alternatywy opartej na szczepionkach do hamowania PCSK9. Ideą takiego podejścia jest fakt, że szczepionka indukuje przeciwciała przeciwko PCSK9, które następnie obniżają poziom cholesterolu - wyjaśnił ekspert.

Szczepionka dwuwalentna skutecznie obniżała poziom "złego" cholesterolu

W badaniu zauważono, że organizm usuwa cholesterol lipoprotein o małej gęstości (LDL), znany również jako "zły" cholesterol, poprzez receptor lipoprotein o małej gęstości (LDL-R).Białko PCSK9 pomaga hamować ten proces, prowadząc w ten sposób do wyższego poziomu cholesterolu LDL we krwi. Istnieje kilka sposobów hamowania PCSK9, a jednym z potencjalnych sposobów jest wykorzystanie szczepionki.

W badaniu sprawdzano skuteczność szczepionek u małp i myszy. Naukowcy sprawdzili, jak działa zarówno pojedyncza, jak i dwuwalentna. Odkryli, że szczepionki jedno- i dwuwalentne obniżyły poziom cholesterolu u myszy. Jednak pojedynczy typ szczepionki nie obniżył poziomu cholesterolu LDL do istotnego poziomu.

Badacze byli w stanie dokładnie mierzyć poziom cholesterolu u małp w czasie testowania skuteczności szczepionki. Przetestowali także działanie szczepionek w połączeniu ze statynami. Odkryli, że szczepionka dwuwalentna skutecznie obniżała poziom cholesterolu LDL. Jednakże pojedyncza szczepionka sama w sobie nie była skuteczna i aby działać, musiała być łączona ze statynami.