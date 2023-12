Ból głowy amatorów czerwonego wina długo był zagadką

Ból głowy to jedna z najbardziej powszechnych i dokuczliwych dolegliwości na świecie - dotyczy wielu milionów ludzi, którzy nie mogą normalnie funkcjonować z powodu tego problemu. Jednym z wyzwalaczy bólu głowy jest czerwone wino, które często towarzyszy nam przy świątecznych posiłkach.

Naukowcy od dawna próbowali wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje, skoro białe wino nie powoduje takich problemów. Zidentyfikowanie przyczyny bólu głowy może pomóc osobom, które lubią ten trunek uniknąć go w przyszłości, a naukowcom i lekarzom da wskazówkę w zrozumieniu natury migreny i ogólnie mechanizmów bólu głowy.

Często ludzie odczuwają ból głowy po wypiciu czerwonego wina, choć może się to zdarzyć też po konsumpcji białego wina czy dowolnego innego rodzaju alkoholu. Jednak niektórzy odczuwają ból głowy po wypiciu nawet kilku łyków czerwonego trunku i do niedawna pozostawało tajemnicą, dlaczego tak się dzieje. Zagadkę wyjaśnili naukowcy w czasopiśmie "Scientific Reports".

To ona odpowiada za ból głowy. Znajdziesz ją nie tylko w czerwonych winogronach

Okazało się, że przyczyną może być kwercetyna. Jest to flawonoid obecny w żywności: znajdziemy go w cebuli, jarmużu i nasionach, ale szczególnie często występuje w winogronach czerwonych. Sama kwercetyna nie jest toksyczna, ale po spożyciu z alkoholem i przekształceniu jej w inną formę, glukuronid kwercetyny, może powodować gromadzenie się związku chemicznego zwanego aldehydem octowym. To także winowajca, który odpowiada za objawy kaca.

W winie czerwonym nie tylko znajduje się więcej związków fenolowych niż w białym. Do tego czerwone wino rozluźnia naczynia krwionośne, co może powodować bóle głowy. Jednak naukowcy zaznaczyli, że silne bóle głowy są często spowodowane stanem zapalnym, którego fenole nie powinny powodować.

Dlaczego niektórzy z nas odczuwają bóle głowy podczas metabolizowania kwercetyny? Podczas procesu metabolizmu w pierwszej fazie u każdego etanol jest przekształcany w aldehyd octowy. W drugim etapie aldehyd octowy staje się kwasem octowym. Główny enzym przekształca aldehyd octowy w substancję mniej toksyczną. Jednak nie wszyscy mamy ten enzym w wystarczającej ilości, co powoduje większe gromadzenie się aldehydu octowego w naszym organizmie.

Winiarze mogliby produkować czerwone wina z mniejszą ilością kwercytyny

Dlaczego nie odkryto tego wcześniej? Bo sam w sobie glukuronid kwercetyny nie powoduje bólów głowy i jest świetnym przeciwutleniaczem. Jeśli kwercetyna okaże się winowajcą bólów głowy związanych z czerwonym winem, to być może winiarze będą musieli jej poziom mierzyć i oznaczać w swoich winach przed sprzedażą.

Jest jednak pewien problem. Teoretycznie producenci mogliby produkować wina czerwone z mniejszą zawartością kwercetyny, ale kluczowym czynnikiem w uprawie winogron przeznaczonych na wino jest większa zawartość flawonoidów z powodu światła słonecznego. Winogrona uprawiane w słońcu mogą zwielokrotnić obecność flawonoidów cztery do pięciu razy. Jeśli winiarze wyhodują je całkowicie w cieniu, to jakość niektórych win na tym ucierpi.