Zimą - wiadomo - jest zimno. Dni są krótsze, mamy mało światła. Najchętniej zapadlibyśmy w sen jak niedźwiedzie. Siada nam samopoczucie, spada kondycja. W tym czasie częściej sięgamy po słodkie przekąski. Czekolada z orzechami wydaje się świetnym wyborem. Oczywiści poprzestajemy na kawałku, nie zjadamy od razu całej. Ale kawałek może nam podnieść nastrój.

Zalety ciemnej czekolady

Ciemna czekolada zawiera wysoką zawartość kakao. Dzięki temu dostarcza naszemu organizmowi tryptofanu, który jest prekursorem serotoniny, a także magnezu wspierającego pracę układu nerwowego. Obecna w kakao teobromina działa łagodnie pobudzająco i poprawia koncentrację bez gwałtownego skoku energii charakterystycznego dla wysokocukrowych słodyczy. Kakao jest jednym z najbogatszych źródeł polifenoli, które wykazują działanie przeciwzapalne i wspierają funkcjonowanie układu krążenia.

Reklama

Bardzo zdrowe orzechy

Orzechy dostarczają witamin z grupy B oraz zdrowych tłuszczów, które stabilizują pracę mózgu. Orzechy, zwłaszcza włoskie i laskowe, zawierają witaminę E oraz nienasycone kwasy tłuszczowe, które wzmacniają barierę antyoksydacyjną organizmu. Regularne, umiarkowane spożycie takiego połączenia może wspierać odporność i zmniejszać podatność na sezonowe osłabienie. Orzechy są źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, białka i błonnika, które zapewniają uczucie sytości na dłużej oraz stabilizują poziom glukozy we krwi.

Ile można zjeść dziennie czekolady z orzechami?

Wybieramy ciemną, nie mleczną, czekoladę z orzechami. Zdrowa i bezpieczna dzienna porcja czekolady z orzechami to zazwyczaj około 20–30 gramów. Zależnie od tabliczki będą to dwie lub np. cztery kostki.