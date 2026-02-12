Picie kawy może poprawić stan naszej wątroby

Badanie opublikowane w czasopiśmie Biochemical Pharmacology dostarcza kolejnych dowodów na to, że regularne picie kawy może pomóc chronić, a nawet przywrócić zdrowie wątroby poprzez hamowanie blizn i stanów zapalnych.

Oprócz potwierdzenia wcześniej zauważonych powiązań między kawą a zdrowiem wątroby, badanie identyfikuje potencjalne ścieżki molekularne, które wyjaśniają te korzystne zależności.

Mniejsze ryzyko zwłóknień, marskości i raka wątroby

Od dawna sugerowano, że bogata mieszanka związków bioaktywnych zawarta w kawie może zmniejszać ryzyko chorób wątroby. Uważa się, że jego spożywanie spowalnia rozwój chorób wątroby, w tym zwłóknienia, marskości i raka wątrobowokomórkowego, dzięki bogatej mieszance związków bioaktywnych zawartych w kawie.

Dlaczego kawa jest dobra dla wątroby?

Jak wyjaśnia Michelle Routhenstein, dietetyczka specjalizująca się w kardiologii profilaktycznej w Entirely Nourished, która nie brała udziału w przeglądzie, "kawa to złożony napar zawierający związki bioaktywne, a także dobrze znany składnik kofeiny".

Zawiera specyficzne związki, takie jak kwas chlorogenowy i polifenole, które mają działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne i modulujące pracę wątroby, co może pomóc w utrzymaniu zdrowia wątroby – powiedział Routhenstein.

Właściwości antyoksydacyjne kawy mogą mieć szczególne znaczenie, ponieważ – jak zauważyła dietetyk "stres oksydacyjny może negatywnie wpływać na komórki wątroby, powodując stany zapalne i insulinooporność". Stres oksydacyjny jest główną przyczyną uszkodzenia wątroby.

Dwie filiżanki kawy dziennie poprawiają zdrowie wątroby

Wskazano, że u osób z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C stwierdzono, że picie kawy ma odwrotną zależność od stopnia uszkodzenia wątroby. Osoby z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, które piły kawę codziennie, miały znacznie niższe wskaźniki progresji zwłóknienia i marskości wątroby. Osoby pijące 2 filiżanki kawy dziennie były również mniej narażone na rozwój raka wątrobowokomórkowego. co często może wystąpić w przypadku zapalenia wątroby typu C.

W przeglądzie wykazano również korelację między kawą a zmniejszeniem nasilenia dwóch głównych przyczyn zachorowalności i śmiertelności związanych z chorobami wątroby.

Alkoholowa choroba wątroby jest wynikiem nadmiernego spożycia alkoholu. Jej uszkodzenie jest związane z obecnością enzymów wątrobowych: AST, GGT i ALT. Osoby regularnie pijące kawę mają niższy poziom tych enzymów.

Stłuszczeniowa choroba wątroby związana z dysfunkcją metaboliczną, czyli MASLD, jest najczęstszą przewlekłą chorobą wątroby na świecie. W badaniu wykazano, że osoby regularnie pijące kawę miały o 29 proc. mniejsze ryzyko rozwoju MASLD niż osoby niepijące.

Kawa działa na poziomie molekularnym w wątrobie

Co ważne, autorzy badania prześledzili mechanizmy chemiczne stojące za domniemanymi korzystnymi właściwościami kawy, powiązując je z prawdopodobnymi, specyficznymi celami molekularnymi w wątrobie.

Badali pięć obszarów:

wsparcie antyoksydacyjne dla wątroby

wsparcie przeciwzapalne dla wątroby

wsparcie przeciwfibrotyczne dla wątroby

wsparcie metabolizmu

wsparcie równowagi mikrobiomu jelitowego.

W pierwszych czterech obszarach autorzy zidentyfikowali konkretne cząsteczki, na które kawa wykazała pozytywny wpływ w istniejących danych. W piątym obszarze zidentyfikowali różnorodne bakterie równoważące mikrobiom jelitowy, które kawa wspiera.

Jaka ilość kawy jest najzdrowsza?

Zasadniczo bezpieczna ilość kofeiny wynosi około 400 miligramów (mg) (około 3–4 filiżanek) dziennie, ale ilość ta może się różnić w zależności od indywidualnej tolerancji – powiedział Routhenstein.

W badaniu wskazano, że u osób z nadwrażliwością na kofeinę, chorobami układu sercowo-naczyniowego lub zaburzeniami lękowymi, niepożądane skutki mogą wystąpić nawet po spożyciu niewielkich ilości kawy.

Wiele osób może odczuwać kołatanie serca, niepokój, bezsenność, refluks żołądkowy i problemy żołądkowe już przy mniejszych dawkach, dlatego dawkę należy dostosować do indywidualnych potrzeb - dodała dietetyk.

Zauważono również, że korzystne działanie kawy zależy od dawki. Na przykład, spożywanie więcej niż 5 filiżanek kawy dziennie może zwiększyć poziom cholesterolu LDL ("złego") w surowicy i potencjalnie przyczynić się do dyslipidemii.

Źródło: Biochemical Pharmacology