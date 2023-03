"Publiczne systemy ochrony zdrowia powstały po to, żeby uratować ludzi przed lękiem, że dostęp do opieki medycznej będzie zależał od pieniędzy lub koneksji. I to jest cel istnienia publicznych systemów ubezpieczenia zdrowotnego" – powiedziała Maria Libura z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, podczas VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Czy rzeczywiście wszyscy są wolni od tego lęku? To można by było tutaj mocno dyskutować. Podstawowym miernikiem jakości leczenia dla pacjenta jest ciągłość leczenia i tutaj właśnie widać problem naszego systemu ochrony zdrowia, ponieważ on jest, jakby pokrojony na kawałeczki – powiedziała Maria Libura, odpowiadając na pytanie, „czy polski system opieki zdrowotnej jest przyjazny dla pacjenta?". Mamy fragmentacje leczenia i w zasadzie to na barkach pacjenta spoczywa koordynacja różnych form opieki medycznej, której on potrzebuje – dodała.