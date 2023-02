To może być najlepszy rok dla refundacji, czyli najlepszy rok dla pacjentów. W niecałe dwa miesiące wprowadziliśmy do finansowania z budżetu aż 42 terapie – poinformował we wtorek, 21 lutego, minister zdrowia Adam Niedzielski.

To może być najlepszy rok dla refundacji, czyli najlepszy rok dla pacjentów. W niecałe 2 miesiące wprowadziliśmy do finansowania z budżetu aż 42 terapie. Naszą szczególną troską są choroby onkologiczne i tzw. schorzenia rzadkie – napisał Niedzielski na Twitterze. Reklama MZ zwraca uwagę, że po raz kolejny poszerza refundację – nowe leki i substancje wchodzą do finansowania ze środków publicznych. Zgodnie z obwieszczeniem ministra zdrowia z 20 lutego br. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, od 1 marca do wykazu leków refundowanych zostały dodane 92 produkty bądź nowe wskazania. Zgodnie z danymi MZ w niecałe dwa miesiące 2023 r. polscy pacjenci zyskali dostęp do 42 nowoczesnych terapii: 31 w zakresie wskazań onkologicznych i 11 nieonkologicznych – w tym 19 w chorobach rzadkich i ultrarzadkich. Najwięcej nowych terapii dotyczy hematonkologii, nowotworów urologicznych, układu oddechowego i pokarmowego. Reklama Dla porównania w całym 2015 roku refundacja objęła 44 terapie – poinformowało MZ. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję