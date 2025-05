Wiosna to czas, kiedy wszystko budzi się do życia. Światło, kwiaty, energia. Tym bardziej zaskakuje fakt, że dla części osób to właśnie ten moment przynosi obniżenie nastroju, brak sił, niechęć do działania. W mediach pojawia się określenie „wiosenna depresja”. Co to właściwie oznacza? Czy to zjawisko istnieje, czy raczej jest kolejnym medialnym skrótem? Dziennikowi.pl opowiada o tym dr Mateusz Grzesiak.