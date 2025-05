Ministerstwo Zdrowia wprowadza nowy, kompleksowy program profilaktyczny "Moje Zdrowie - Bilans Zdrowia Osoby Dorosłej". Jest on skierowany do wszystkich osób powyżej 20 roku życia i ma na celu zachęcenie Polaków do regularnych badań profilaktycznych i dbania o zdrowie. Zapisy do programu rozpoczynają się poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), aplikację Moje IKP lub bezpośrednio w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).

Podstawą do udziału w programie jest ankieta, którą pacjenci mogą wypełnić samodzielnie online lub w placówce POZ z pomocą personelu. Dla osób powyżej 60. roku życia przygotowano dodatkowe pytania w kierunku diagnostyki chorób otępiennych. Wypełniona ankieta trafi do wybranej placówki POZ, która w ciągu 30 dni skontaktuje się z pacjentem i wystawi skierowanie na badania. Po ich wykonaniu pacjent spotka się z lekarzem lub pielęgniarką, aby omówić wyniki.

Indywidualny plan zdrowotny

Program Moje Zdrowie obejmuje podstawowy zakres badań diagnostycznych dla każdego uczestnika: morfologię krwi, glukozę, kreatyninę (z eGFR), lipidogram (cholesterol całkowity, LDL, HDL, triglicerydy), TSH oraz badanie ogólne moczu. W zależności od wieku i wyników ankiety, przewidziano również rozszerzony zakres badań, obejmujący m.in. ALAT, ASPAT, GGTP, PSA u mężczyzn, anty-HCV i lipoproteinę A. Na podstawie wyników badań personel medyczny przygotuje dla każdego pacjenta indywidualny plan zdrowotny.

Moje Zdrowie zastępuje Profilaktykę 40+

Nowy program "Moje Zdrowie" zastępuje dotychczasowy pilotaż "Profilaktyka 40+", który pierwotnie miał być jednorazowy, ale został przedłużony. "Moje Zdrowie" jest dostępne dla szerszej grupy wiekowej i, co istotne, obejmuje kompleksowy wywiad zdrowotny oraz spotkanie podsumowujące z medykiem, czego brakowało w poprzednim programie.

Kto i jak często może skorzystać z programu?

Z programu Moje Zdrowie mogą skorzystać osoby w wieku 20-49 lat raz na 5 lat, natomiast osoby powyżej 49. roku życia - raz na 3 lata. Pacjenci, którzy wypełnili ankietę w ramach "Profilaktyki 40+" do końca kwietnia, mogą skorzystać z badań do końca maja 2025 roku, a do programu "Moje Zdrowie" będą mogli przystąpić po upływie 12 miesięcy.