Uczucie zmęczenia, ospałości, przepracowania i braku energii często towarzyszy wielu osobom. Czy powinno niepokoić? Tak, jeśli nie mija nawet po dobrze przespanej nocy, weekendowym wypoczynku czy wakacjach. Może to oznaczać, że w organizmie dzieje się coś niepokojącego.

Warto udać się do lekarza, by wykonać badania diagnostyczne. Jednym z powodów może być niedobór żelaza, ważnego pierwiastka, który umożliwia czerwonym krwinkom transportowanie tlenu z płuc do komórek ciała. Pełni również inne funkcje w organizmie, jak np. wspiera prawidłowe działanie układu odpornościowego oraz niektórych hormonów. Niedobór żelaza może objawiać się m.in. uczuciem ciągłego zmęczenia.

Ciągłe zmęczenie a niedobór żelaza

Żelazo to ważny pierwiastek, który umożliwia sprawne funkcjonowanie organizmu. Pełni kluczową rolę w transportowaniu tlenu do wszystkich komórek, a co za tym idzie - narządów ciała. Jeśli występują niedobory żelaza, niewystarczająca ilość tlenu trafia do komórek, a wraz z tym pojawia się brak energii, zmęczenie i ospałość. Niedobór żelaza może być szczególnie odczuwalny w czasie aktywności fizycznej, gdy szybko pojawia się uczucie wyczerpania. Może ono doskwierać także osobom w zaawansowanym wieku.

Objawy niedoboru żelaza

Najważniejsze objawy niedoboru żelaza w organizmie to:

przewlekły zmęczenie i osłabienie,

bladość skóry,

cienie pod oczami,

sucha skóra i włosy,

łamliwość paznokci,

zajady w kącikach ust

bóle i zawroty głowy,

problemy z koncentracją i pamięcią,

kołatanie serca,

duszności,

syndrom niespokojnych nóg,

zimne dłonie i stopy,

osłabiona odporność,

obniżony nastrój,

drażliwość.

Niedobór żelaza - badania naukowe

Naukowcy z Uniwersytetu Ruhry w Bochum przeprowadzili badania naukowe, które skupiły się na zmęczeniu jako głównym symptomie niedoboru żelaza. Przebadali 220 pacjentów w wieku od 65 do 95 lat, który uskarżali się na zmęczenie oraz spadek siły mięśni. Z wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie "European Journal of Clinical Nutrition". Wynika z nich, że powodem objawów był właśnie niedobór żelaza. Badanym z niedoborami żelaza zalecono suplementację tego pierwiastka.

Innym ważnym objawem niedoboru żelaza jest obniżenie funkcji poznawczych, które objawia się m.in. problemami z koncentracją i pamięcią. Z badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Stanowego w Pensylwanii w USA na grupie kobiet w wieku 18-35 lat wynika, że u te z nich, które miały niski poziom żelaza, gorzej przyswajały informacje. Suplementacja tego pierwiastka wzmocniła te funkcje 5-7 razy.

Źródła żelaza w diecie

Najważniejsze źródła żelaza w diecie - podchodzenia zwierzęcego i roślinnego: