Zwolnienie lekarskie to czas, w którym pracownik powinien skupić się na powrocie do zdrowia. Jednak granice pomiędzy odpoczynkiem a nadmiernym korzystaniem z L4 bywają niejasne. Co rzeczywiście jest dozwolone, a co może zostać uznane za nadużycie? Zrozumienie, co wolno robić na L4, pomoże uniknąć kłopotów z ZUS-em i nie tylko.