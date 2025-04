Komu przysługuje wyjazd do sanatorium?

Wyjazd do sanatoriumprzysługuje każdemu ubezpieczonemu, który otrzyma skierowanie do lekarza. Na podstawie oceny stanu zdrowia lekarz decyduje o przyznaniu skierowania na leczenie lub rehabilitację uzdrowiskową. To okazja do skorzystania z profesjonalnej opieki medycznej oraz zabiegów indywidualnie dobranych do potrzeb pacjenta. Większość uzdrowisk jest ulokowanych w pięknym otoczeniu, co daje również możliwość spędzania czasu aktywnie na świeżym powietrzu.

Skierowanie do sanatorium. Co lekarz bierze pod uwagę?

Aby wyjechać do sanatorium należy zgłosić się do lekarza NFZ, który dokona oceny stanu zdrowia i wystawi skierowanie do sanatorium. Lekarz bierze pod uwagę:

stan zdrowia pacjenta,

pacjenta, przebieg choroby będącej wskazaniem do wyjazdu sanatorium,

będącej wskazaniem do wyjazdu sanatorium, efekty przebytego w przeszłości leczenia lub rehabilitacji uzdrowiskowej,

przebytego w przeszłości uzdrowiskowej, wykorzystanie naturalnych surowców leczniczych w danym uzdrowisku,

leczniczych w danym uzdrowisku, zdolność pacjenta to poruszania się i samodzielnej obsługi.

Choroby, z którymi nie można jechać do sanatorium

Nie wszyscy chorzy mają możliwość skorzystania z leczenia lub rehabilitacji uzdrowiskowej. Oto lista przeciwwskazań do wyjazdu do sanatorium: