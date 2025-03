Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mający na celu skrócenie czasu oczekiwania na wizyty u specjalistów. Proponowane zmiany mają wyeliminować konieczność podwójnego umawiania się do lekarza w niektórych przypadkach. Obecnie, aby dostać się do specjalisty, takiego jak okulista, pacjent musi najpierw uzyskać skierowanie od lekarza rodzinnego. Nowe przepisy mają to zmienić, a dodatkowo wprowadzić nowe świadczenie gwarantowane, które zapewni szybszą diagnostykę wad wzroku.

Wizyta u optometrysty

Nowe przepisy umożliwiają pacjentom skorzystanie z dodatkowego świadczenia zdrowotnego – wizyty u optometrysty. Chociaż optometrysta nie jest lekarzem okulistą, przeprowadza część badań diagnostycznych wzroku. W ramach wizyty u optometrysty można zbadać ostrość wzroku, sprawdzić widzenie obuoczne, zmierzyć ciśnienie wewnątrzgałkowe oraz dobrać odpowiednie soczewki kontaktowe lub okulary.

Reklama

Do psychologa bez skierowania

Reklama

Resort zdrowia planuje zmiany, które umożliwią korzystanie z porad psychologa bez skierowania. Jest to powrót do rozwiązania wprowadzonego w okresie pandemii, kiedy to dostrzeżono, że pandemia nasila lęk i niepokój, co uzasadniało ułatwienie dostępu do wsparcia psychologicznego. Obecnie ministerstwo ponownie dąży do uproszczenia dostępu do pomocy psychologicznej dla dorosłych. Decyzja ta jest szczególnie istotna w obliczu rosnącej liczby osób doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym, takich jak zaburzenia lękowe, depresja czy wypalenie zawodowe. Zmiana ta wyeliminuje również dotychczasowy paradoks, gdzie do psychiatry nie było wymagane skierowanie, natomiast do psychologa już tak.

Bez skierowania do lekarza medycyny sportowej

Ministerstwo Zdrowia planuje również zmiany ułatwiające sportowcom dostęp do badań kontrolnych niezbędnych do uczestnictwa w zawodach. Nowe przepisy zniosą wymóg posiadania skierowania na wizytę u lekarza medycyny sportowej. Resort argumentuje, że obowiązek uzyskania skierowania w tym przypadku nie ma merytorycznego uzasadnienia.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Nie znamy jeszcze dokładnej daty, kiedy zmiany zaczną obowiązywać. Jest to uzależnione od postępu prac legislacyjnych. Aktualnie projekt czeka na akceptację rządu. Planuje się, że Rada Ministrów zatwierdzi nowelizację w pierwszym kwartale 2025 roku, po czym projekt zostanie przekazany do Sejmu.

Do tych lekarzy pacjenci już teraz mogą się umawiać bez skierowania

Zgodnie z aktualnymi regulacjami, pacjenci mogą bezpośrednio, bez konieczności posiadania skierowania, umawiać się na wizyty do specjalistów takich jak ginekolodzy-położnicy, onkolodzy, psychiatrzy, dentyści oraz wenerolodzy. W przypadku chęci konsultacji z innymi specjalistami, skierowanie od lekarza jest wymagane. Należy pamiętać, że uzyskane skierowanie upoważnia do zapisania się tylko do jednej placówki medycznej, a sam dokument powinien zostać dostarczony do wybranej przychodni w ciągu dwóch tygodni od momentu umówienia wizyty.

Kiedy skierowanie do lekarza wymaga odnowienia?

Skierowanie do specjalisty wymaga odnowienia tylko wtedy, gdy pacjent nie rozpoczął leczenia w ciągu dwóch lat (730 dni) od jego wystawienia. Ponadto, nowe skierowanie będzie konieczne, jeśli powód konsultacji specjalistycznej jest inny niż ten, który był podstawą do wystawienia poprzedniego skierowania, lub gdy pierwotna przyczyna skierowania już nie istnieje.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium