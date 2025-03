Od 1 maja 2025 roku osoby, które wybierają się do sanatorium na leczenie refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, muszą liczyć się z wyższymi kosztami. Fundusz wprowadza bowiem nowe stawki za zakwaterowanie i wyżywienie. Oznacza to, że pobyt w uzdrowisku będzie droższy. Wysokość opłaty zależy od standardu pokoju, w którym zamieszka kuracjusza. Tu trzeba pamiętać, że pacjent, który jedzie do sanatorium z NFZ, nie może wybrać ani czasu pobytu, ani uzdrowiska.

Jak wyglądają nowe ceny w sanatoriach?

Podwyżki, które wchodzą w życie od 1 maja znacząco wpłyną na cenę pobytu. Będą obowiązywać od 1 maja 2025 do 30 września 2025 Np. za pobyt w pokoju jednoosobowym z pełnym węzłem sanitarnym trzeba będzie zapłacić 40,9 zł za dobę, a nie jak do tej pory - 32,6 zł. Oznacza to wzrost o 8,3 zł za każdą dobę pobytu. Za pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego zapłacimy 33,2 zł; pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 27,3 zł; pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 14,8 zł.

Reklama

Jakie koszty ponoszą w sanatorium kuracjusze kierowani przez NFZ?

Za co muszą zapłacić kuracjusze, którzy dostają z NFZ skierowanie do sanatorium? Oto lista.

częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych,

wyżywienia i zakwaterowania podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego,

pobytu opiekuna pacjenta

Kosztu dojazdu do uzdrowiska i powrotu,

Opłaty klimatycznej,

Opłat za wybrane zabiegi przyrodolecznicze i rehabilitacyjne, jeśli nie są refundowane,

Kosztów dodatkowych badań diagnostycznych.

Kto w ogóle nie płaci za sanatorium z NFZ?

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest bezpłatny dla dzieci, a częściowo odpłatny dla dorosłych. Bezpłatny jest pobyt w szpitalu uzdrowiskowym. Oto lista, komu przysługuje zwolnienie z opłat.