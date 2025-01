Styczeń to czas, kiedy realizujemy postanowienia noworoczne. Tym, które pojawia się najczęściej na naszych listach osobistych jest zrzucenie zbędnych kilogramów i większa aktywność fizyczna.

W internecie, co chwila można znaleźć fitnessowe nowinki. Wśród tegorocznych popularnych i skutecznych metod na zgubienie zbędnych kilogramów, ale też wzmocnienie kondycji swojego serca oraz mięśni może być metoda 25-7-2. To noworoczny hit.

Metoda 25-7-2 to fitnessowy hit

Metoda 25-7-2 od początku 2025 roku zdobywa coraz większą popularność. Pojawia się w sieci, ale też na siłowniach. Trening ten jest hitem, bo jest bardzo prosty, ale też skuteczny. Dzięki niemu można spalić kalorie i zgubić zbędne kilogramy. W internecie nie brakuje filmów z instrukcją, jak go wykonać.

Metoda 25-7-2. Na czym polega?

Metoda 25-7-2 to naprawdę bardzo prosty trening. Nie polega na wykonywaniu żadnych skomplikowanych choreografii oraz ruchów. Ten popularny między innymi w mediach społecznościowych trening polega na wchodzeniu na ruchome schody.

Taka maszyna znajduje się już na prawie każdej dobrze wyposażonej siłowni. W trakcie treningu wchodzimy po ruchomych stopniach z wybraną przez nas prędkością.

Metoda 25-7-2 - co oznaczają liczby i cyfry?

W metodzie 25-7-2 to dwie cyfry i jedna liczba. Co dokładnie one oznaczają? W nazwie tej metody liczba 25 to minuty, czyli czas przez jaki należy wchodzić po schodach urządzenia. Cyfra 7 to poziom szybkości, który ustawiamy na maszynie. Ostatnia cyfra czyli 2 oznacza, że trening ten wykonuje się dwa razy w tygodniu. Już tyle wystarczy, by zacząć spalać kalorie i gubić zbędne kilogramy. Konsekwencja w ćwiczeniach to klucz do sukcesu – mówi Katie Lawton, fizjolog ćwiczeń.

O tym warto pamiętać w metodzie 25-7-2

Trening ten jest odpowiedni zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych. Dla tych pierwszych Lawton ma kilka ważnych rad.

Jeśli dopiero zaczynasz, możesz skrócić czas treningu lub obniżyć poziom jego intensywności. Stopniowe budowanie wytrzymałości pozwala uniknąć kontuzji i zwiększy komfort ćwiczeń. Zacznij więc powoli i sprawdź, na co stać twoje ciało. Najpierw poczuj się komfortowo z treningiem - mówi Lawton.

Zwraca uwagę, że osoba trenująca metodą 25-7-2 może z czasem wydłużać czas treningu i zwiększać poziom intensywności. Maszyny do wchodzenia po schodach mają również programy treningowe, z których można korzystać. Dzięki nim nasze treningi nie będą rutyną. Lawton zachęca, by zmieniać intensywność i długość treningów metodą 25-7-2.

Jakie są plusy metody 25-7-2?

Metoda 25-7-2 pozwala nie tylko spalać kalorie i gubić kilogramy, ale poprawia kondycję serca i wydolność płuc. Jeśli chodzi o mięśnie to świetny trening, by wzmocnić pośladki, łydki oraz uda. Dla wielu osób zaletą jest to, że metoda 25-7-2 nie wymaga długich godzin trenowania. Jego efektywność to krótki czas wykonywania treningu. Wystarczy 20-30 minut, aby osiągnąć znaczące rezultaty - wyjaśnia Lawton.