Wprowadzenie zmian w koszyku świadczeń stomatologicznych, które obowiązują od 3 stycznia 2025 r., ma na celu ułatwienie dostępu do podstawowych usług stomatologicznych dla pacjentów. Nowe przepisy rozszerzają zakres usług, które są finansowane z publicznych środków.

Zmiany w zakresie usług stomatologicznych od stycznia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 grudnia 2024 r. obejmuje szereg zmian, które pozwolą pacjentom na łatwiejszy dostęp do leczenia stomatologicznego w ramach NFZ. Do najważniejszych zmian należą:

Większy dostęp do leczenia ortodontycznego. Zmiany obejmują rozszerzenie finansowania leczenia ortodontycznego. Choć nadal głównie skierowane jest ono do dzieci i młodzieży, wprowadzono również wytyczne, które umożliwiają objęcie refundacją leczenia w przypadku określonych problemów zgryzowych u dorosłych. Program obejmuje także szerszy zakres usług profilaktycznych, takich jak fluorowanie zębów.

"600 plus" na stomatologię – Co się zmienia?

Wraz z wprowadzeniem nowych regulacji, pacjenci mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w ramach tzw. "600 plus”.

Zgodnie z nowymi przepisami, osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia) mają możliwość wykonania zdjęcia pantomograficznego raz na pięć lat, pod warunkiem, że zostanie ono zrealizowane w ramach innej usługi stomatologicznej. Dotyczy to pacjentów, którzy są leczeni endodontycznie lub protetycznie. Aby skorzystać z tej usługi, konieczne jest posiadanie skierowania od lekarza dentysty, który uzasadni potrzebę przeprowadzenia tego badania.

W ramach tego programu pacjenci mogą skorzystać z podstawowych usług, takich jak:

badanie stomatologiczne wraz z instrukcją dotyczącą prawidłowej higieny jamy ustnej, które można wykonać raz w roku,

kontrolne wizyty stomatologiczne, które są dostępne trzy razy w roku,

usuwanie kamienia nazębnego, czyli skaling, które jest refundowane raz w roku.

Program "600 plus" na stomatologię w ramach NFZ - obliczenia

Zgodnie z danymi "Infor”, średni koszt wykonania pantomogramu wynosi 78,50 zł, podczas gdy w gabinetach prywatnych cena może wynosić od 80 do 200 zł. Kontrolne badanie jamy ustnej to koszt rzędu 80-100 zł, a usunięcie kamienia nazębnego (skaling) wiąże się z wydatkiem od 150 do 250 zł.

Dzięki świadczeniom finansowanym przez NFZ, pacjenci mogą zaoszczędzić średnio około 610 zł rocznie, korzystając z przeglądów stomatologicznych, skalingu oraz pantomogramu w ramach publicznego systemu zdrowotnego.