Problemy z praktyką fizjoterapii domowej i ambulatoryjnej

Jak wyjaśnia NFZ, obecnie niektóre placówki z umową na fizjoterapię ambulatoryjną realizują niemal wszystkie świadczenia w domu pacjenta, mimo że powinny oferować je w gabinecie. Powód? Wyższe stawki za świadczenia w domu, które pozwalają placówkom generować większe zyski. Praktyka ta jest niekorzystna dla pacjentów, ponieważ zmniejsza dostępność usług w poradniach rehabilitacyjnych.

Zjawisko to jest szczególnie widoczne – według danych NFZ – w przypadku aż 1200 z 2300 działających ambulatoriów, które realizują świadczenia domowe w sposób dominujący. Aby rozwiązać ten problem, NFZ wprowadza nową strategię, opartą na trzech krokach.

Plan zmian: Stopniowe ograniczenia w świadczeniach domowych

Zmiany obejmą trzy etapy. Pierwszy krok to od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 roku maksymalnie 50 proc. czasu pracy personelu placówek z umową na fizjoterapię ambulatoryjną może być przeznaczone na świadczenia w domu pacjenta. Drugi krok to w drugiej połowie 2025 roku (od 1 lipca do 31 grudnia) ten limit zostanie obniżony do 20 proc,. Trzeci krok: Od stycznia 2026 roku rehabilitacja domowa zostanie całkowicie oddzielona od ambulatoryjnej.

Korekta cen za świadczenia domowe

Kolejną istotną zmianą będzie wyrównanie stawek za fizjoterapiędomową rozliczaną w ramach różnych umów. Obecnie świadczenia realizowane w domu pacjenta w ramach umowy na rehabilitację ambulatoryjną są wyceniane wyżej niż stricte domowe. NFZ wprowadzi mechanizm korygujący, który spłaszczy tę różnicę. Jak informuje dyrektor Paweł Florek, takie rozwiązanie zaakceptowało środowisko fizjoterapeutów.

Większa dostępność do rehabilitacji domowej

Jednocześnie Fundusz ogłosił dodatkowe konkursy na fizjoterapię domową, aby poprawić dostępność tych świadczeń w całym kraju. Jak podaje NFZ, w niemal każdym powiecie pacjenci mają już dostęp do usług rehabilitacyjnych w domu. W przypadku tzw. "białych plam” w wybranych powiatach organizowane są kolejne konkursy. Placówki, które mają już umowę na fizjoterapię ambulatoryjną, mogą liczyć na dodatkowe punkty w rekrutacji.