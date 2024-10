Od początku przyszłego roku w większości państw członkowskich UE wejdą w życie nowe przepisy znacząco ograniczające stosowanie rtęci. Te restrykcyjne regulacje, oparte na niedawno przyjętym rozporządzeniu unijnym, mają na celu drastyczne zmniejszenie emisji tego szkodliwego pierwiastka do środowiska i ochronę zdrowia publicznego. Choć niektóre kraje środkowoeuropejskie uzyskały krótkotrwałe wyłączenia, proces całkowitej eliminacji rtęci z gospodarki UE ma zostać zakończony do 2027 roku.

Koniec wypełnień amalgamatowych u stomatologa

Od 2025 roku w większości krajów UE stomatolodzy będą musieli zrezygnować ze stosowania plomb amalgamatowych. To efekt nowych przepisów unijnych, które mają na celu ograniczenie stosowania rtęci w medycynie. Wyjątki będą możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach medycznych. W większości krajów członkowskich UE zakaz ten zacznie obowiązywać od stycznia 2025 roku, przy czym Czechy i Słowacja uzyskały odstępstwo do czerwca 2026 roku. Stosowanie amalgamatu będzie dozwolone wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach klinicznych, gdy lekarz uzna to za konieczne. Nowe regulacje wymuszą na stomatologach korzystanie z materiałów alternatywnych, które są mniej szkodliwe dla zdrowia ludzi i przyrody.

Zmiany u stomatologa od 2025 roku

Unia Europejska wprowadza stopniową eliminację rtęci także z oświetlenia. Produkcja, import i eksport niektórych rodzajów lamp zawierających ten pierwiastek - zostaną zakazane już od 2026 roku, a całkowita eliminacja nastąpi do 2027 roku. To oznacza istotne zmiany dla producentów oświetlenia oraz krajów importujących te produkty. Współczesne rozwiązania oświetleniowe są znacznie bardziej przyjazne dla środowiska, co doskonale wpisuje się w unijną wizję świata bez zanieczyszczeń.

Dlaczego rtęć jest niebezpieczna dla zdrowia człowieka? Czym można ją zastąpić u dentysty?

Rtęć jest poważnym zagrożeniem dla środowiska ze względu na swoją dużą mobilność, zdolność do kumulacji oraz długotrwały okres półtrwania. Ponadto wykazuje wysoką toksyczność dla organizmów żywych, w tym dla ludzi, przenosząc się przez barierę łożyska i do mleka matki. Rtęć jest przede wszystkim silnie toksycznym pierwiastkiem, który stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Badania wykazały, że rtęć może powodować uszkodzenia mózgu, a także przenikać przez barierę łożyska, narażając na niebezpieczeństwo rozwijające się dziecko. Celem nowych regulacji jest całkowite usunięcie tej szkodliwej substancji ze środowiska i ochrona zdrowia ludzi.

Mimo że rtęć była przez lata powszechnie stosowana w stomatologii i produkcji oświetlenia, obecnie dostępne są bezpieczniejsze i bardziej efektywne rozwiązania. Jak podkreślają eksperci, nowoczesne materiały stomatologiczne są nie tylko bezpieczne, ale także ekonomiczne, a diody LED oferują znacznie dłuższy czas użytkowania przy niższym zużyciu energii. Przemysł oświetleniowy i dentystyczny aktywnie wdraża nowe, bezpieczniejsze rozwiązania, przyspieszając tym samym proces całkowitego wycofania rtęci z obiegu.