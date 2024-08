Rząd wprowadza istotne zmiany w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Jedną z nich jest zniesienie obowiązku posiadania skierowania do psychologa. Dodatkowo optometryści zostaną włączeni do grupy specjalistów, których pacjenci mogą odwiedzić bez skierowania od lekarza rodzinnego. Oto szczegóły.