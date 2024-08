Od początku 2024 roku obowiązują nowe przepisy, które mają na celu skuteczniejszą ochronę dzieci i młodzieży przed wszelkimi formami przestępstw na tle seksualnym. Nowe regulacje zobowiązują podmioty prowadzące działalność leczniczą, takie jak szpitale czy przychodnie, do wdrożenia specjalnych procedur bezpieczeństwa, a także do przeprowadzania dokładnych kontroli kandydatów na stanowiska w celu wyeliminowania osób, które mogą stanowić zagrożenie dla pacjentów małoletnich.

Od 15 lutego pracodawcy są zobowiązani do przeprowadzania weryfikacji, czy osoby zatrudniane lub dopuszczane do pracy z dziećmi nie są wpisane do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Ważny komunikat NFZ

W związku z nowelą Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która weszła w życie 15 lutego 2024 roku, Narodowy Fundusz Zdrowia przypomniał o wzmocnieniu ochrony prawnej małoletnich przed przestępstwami na tle seksualnym. Nowe przepisy nakładają na podmioty lecznicze dodatkowe obowiązki, zwłaszcza w procesie rekrutacji personelu oraz w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa małoletnim pacjentom. Nowe przepisy nakładają na pracodawców w ochronie zdrowia obowiązek weryfikacji kandydatów do zatrudnienia w zakresie przynależności do rejestrów osób skazanych za przestępstwa na tle seksualnym wobec małoletnich.

Ochrona dzieci

Wszystkie podmioty świadczące usługi zdrowotne na rzecz osób niepełnoletnich, w tym szpitale, przychodnie i zakłady opiekuńczo-lecznicze, zobowiązane są opracować i upublicznić jasne zasady ochrony dzieci. Te standardy muszą być dostępne zarówno w wersji dla dorosłych, jak i w przystępnej formie dla młodych pacjentów.

Co się zmieni 15 sierpnia?

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomniał, że każdy podmiot leczniczy (szpitale, przychodnie, zakłady opiekuńczo-lecznicze), w którym przebywają lub mogą przebywać małoletni, ma obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich do 15 sierpnia 2024 roku. Informacje o tych standardach powinny być publikowane na stronach internetowych placówek medycznych oraz wywieszane w widocznych miejscach w ich siedzibach, zarówno w pełnej wersji, jak i w wersji przystosowanej do wieku młodszych pacjentów. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ma prawo nadzorować realizację standardów przez podmioty lecznicze.