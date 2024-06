Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała ostrzeżenie o fałszywych wersjach semaglutydów, czyli leków stosowanych w leczeniu cukrzycy typu 2 i otyłości w niektórych krajach. Alert dotyczy trzech podrobionych partii leków Ozempic. Oto szczegóły.

Z powodu ogromnego zapotrzebowania na semaglutyd na całym świecie, na rynku pojawiły się jego podróbki. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła alert dotyczący fałszywej wersji leku, który zawiera tę substancję czynną (Ozempic), ponieważ nie tylko omija ona przepisy dotyczące dystrybucji leków na receptę, ale także może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Czym jest Ozempic?

Ozempic to lek o działaniu hipoglikemizującym, czyli obniżającym stężenie glukozy we krwi. Stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2. Jest to analog ludzkiego peptydu glukagonopodobnego-1 (GLP-1), który działa poprzez zwiększanie wydzielania insuliny, zmniejszanie wydzielania glukagonu i opóźnianie opróżniania żołądka. Ozempic jest dostępny w postaci leku wstrzykiwanego pod skórę raz na tydzień. Jest zwykle dobrze tolerowany, ale może powodować skutki uboczne, takie jak nudności, wymioty, biegunka i zaparcia.

Ważny alert WHO w sprawie Ozempicu

Jak podała WHO w swoim komunikacie, ostrzeżenie odnosi się do produktu medycznego nr 2/2024 - Ozempic. WHO przestrzega przed partiami leku o numerach LP6F832 i MP5E511 oraz lekami oznaczonymi numerem partii NAR0074 i numerem seryjnym 430834149057. W internecie są dostępne podrobione wersje Ozempicu, który w niektórych krajach stosowany jest również na odchudzanie, i mogą one stanowić zagrożenie dla zdrowia. Według informacji Światowej Organizacji Zdrowia, podróbki Ozempicu zostały już wykryte w europejskich krajach, takich jak Wielka Brytania, Irlandia Północna, a także w USA i Brazylii. Są one sprzedawane w formie penów do iniekcji, identycznych jak te stosowane w oryginalnych lekach, wyposażonych w cienkie i krótkie igły. W tego rodzaju iniekcjach sprzedawana jest też insulina dla chorych na cukrzycę.

Podróbki Ozempicu mogą nie zawierać substancji czynnej

Wicedyrektor WHO ds. leków i produktów leczniczych, dr Yukiko Nakatani, poinformował, że podróbki mogą nie zawierać głównej substancji czynnej, semaglutydu, lub zawierać jej zbyt mało, by lek działał prawidłowo. Niektóre fałszywe wersje zawierają inne substancje czynne, takie jak insulina. Insulina jest podawana diabetykom z cukrzycą typu 1 lub pacjentom z zaawansowaną cukrzycą typu 2, którzy potrzebują insuliny. Dla osób zdrowych, mających prawidłowy poziom insuliny, zażycie takiego podrobionego leku nie tylko nie pomoże w odchudzaniu, ale może być wręcz niebezpieczne.

Czym jest semaglutyd?

Semaglutyd jest przepisywany pacjentom z cukrzycą typu 2 w celu obniżenia poziomu cukru we krwi oraz zmniejszenia ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych. Chociaż większość leków z semaglutydem jest podawana w formie zastrzyków, dostępne są także tabletki. Udowodniono, że leki z semaglutydem nie tylko obniżają poziom cukru we krwi, ale również hamują apetyt, co sprawia, że w niektórych krajach są coraz częściej przepisywane jako środki wspomagające utratę masy ciała. Ze względu na wysokie koszty, preparaty z semaglutydem nie są uwzględnione w zalecanym przez WHO zestawie leków stosowanych w leczeniu cukrzycy.

Semaglutyd wpływa na ośrodek sytości w mózgu, co pomaga osobom otyłym zmniejszyć nadmierne jedzenie. Zbadano, że niekontrolowany przyrost masy ciała wynika z zaburzenia komunikacji między przewodem pokarmowym a mózgiem. Po posiłku hormony wydzielane w jelicie cienkim takie jak glukagonopodobny peptyd 1 (GLP-1), nie działają na ośrodek sytości w mózgu tak, jak powinny. W rezultacie osoby otyłe nie odczuwają sytości, jedzą za dużo i przybierają na wadze. Nowy lek pomaga wielu osobom kontrolować apetyt.

Leczenie otyłości przy użyciu semaglutydu powinno być prowadzone wyłącznie pod nadzorem lekarza. Lek podaje się w formie zastrzyków raz w tygodniu. Może powodować skutki uboczne, takie jak nudności, które występują u co czwartego lub piątego pacjenta. Nudności te zazwyczaj ustępują po 2-3 tygodniach, choć mogą być dość intensywne.

Ile kosztuje Ozempic w Polsce?

Lek Ozempic jest dostępny w Polsce i zarejestrowany jako lek na receptę, stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2. Można go używać jako monoterapię lub w połączeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi. Ponieważ jest to lek na receptę, jego stosowanie wymaga przepisu od lekarza. Według portalu Gdziepolek.pl, Ozempic jest refundowany, a jego cena bez refundacji wynosi 403,45 zł. W przypadku recepty ze zniżką zapłacimy:

127,59 zł przy odpłatności 30 proc. 0,00 zł dla seniorów.