Leszczyna: skrócimy kolejki do lekarzy

Minister zdrowia Izabela Leszczyna była gościem Bogdana Rymanowskiego w Radiu Zet. Zapytana została m.in. o to, kiedy skrócą się kolejki do lekarzy.

- Na pewno przed końcem kadencji zobaczymy bardzo duży progres - odpowiedziała Leszczyna, dodając, że będzie do dwuetapowy proces. - Jeden średniookresowy, czyli wprowadzenie e-rejestracji, a najważniejsze jest odwrócenie piramidy świadczeń - wyjaśniła. Dodała, że w czasie rządów PiS kolejki do lekarzy wzrosły kilkukrotnie, a teraz będą się skracały.

E-rejestracja będzie polegała na tym, że pacjent będzie dostawał SMS-a z umówioną wizytą, np. na za tydzień, a dzień wcześniej będzie dostawał SMS-a z przypomnieniem, na którego będzie musiał odpowiedzieć, czy przyjdzie na wizytę, czy nie.

- Jeśli nie będzie odpowiedzi, to wizyta przepada i powinien pan spaść na koniec kolejki – zapowiedziała Leszczyna.

E-rejestracja będzie wprowadzana od połowy roku. Dla pacjentów, którzy nie korzystają z Internetu, przewidziano kontakt telefoniczny.

Trwają też prace nad odwróceniem piramidy świadczeń? - Coraz więcej nas musi korzystać z pomocy POZ i ambulatoryjnej specjalistycznej, mniej ze szpitali. Uwolnimy lekarzy ze szpitali i ich dyżurowania, żeby mogli się nami zajmować – zapowiedziała minister.

Leszczyna: Od września przegląd uzębienia

Pytana o to, czy możliwe jest, by w każdej szkole był gabinet dentystyczny, Izabela Leszczyna odpowiada, że „opieka stomatologiczna dla dzieci tak”, ale jest nierealne, by w każdej szkole był gabinet. - Lekarze dentyści w Polsce są w gruncie rzeczy prywatnymi przedsiębiorcami. Zwiększyliśmy wycenę świadczeń, szczególnie stomatologii dziecięcej i jestem przekonana, że to będzie jakiś krok – mówiła szefowa MZ.

Dodała, że zanim wprowadzi odpowiednią ustawę lub rozporządzenie, musi "przygotować rzeczywistość, żeby zechciała ją przyjąć". - Od września chcemy przeprowadzać w szkołach przeglądy uzębienia dzieci i informować rodziców, gdzie można się udać do dentysty i jakie mają problemy – zapowiedziała.

Co z pigułką "dzień po"?

W przypadku pigułki "dzień po" minister Leszczyna zapowiedziała "absolutną ochronę prawną" dla farmaceutów.

Pytana o farmaceutów, którzy mają wątpliwości co do pigułki "dzień po", Izabela Leszczyna odpowiedziała, że farmaceuta to też zawód medyczny. - Ma prawo do opieki farmaceutycznej i do usługi farmaceutycznej, a ja wprowadzam zasadę, że usługa farmaceutyczna – wywiad i wydanie leku – w kontekście tabletki będzie finansowana w ramach pilotażu przez NFZ -zaznaczyła.

Minister dodała, że wszystkie opinie prawne, jakie posiada, wskazują wyraźnie, że usługa farmaceutyczna nie jest świadczeniem zdrowotnym i nie podlega rygorom ustawy o prawach pacjenta. - Nie jest wymagana obecność rodzica – zapewnił Gość Radia ZET. Co, jeśli nie będzie zgody rodziców na taką tabletkę, farmaceuta ją sprzeda? - Będziemy chcieli dać absolutną ochroną prawną farmaceutom, którzy podpiszą umowę z NFZ – odpowiedziała szefowa MZ.

- Tabletkę wprowadzam przede wszystkim dla milionów dorosłych kobiet, które nie muszą iść do lekarza, tylko pójdą do apteki i dostaną tabletkę. Ale ponieważ mamy prezydenta wroga kobiet, to muszę iść okrężną ścieżką – dodała Leszczyna. Pigułka będzie ona dostępna od 1 maja.

Leszczyna: Nie spodziewam się dymisji

Pytana o to, czy jej dymisja jest prawdą, Izabela Leszczyna odpowiedziała, że nie. - Nie spodziewam się dymisji, nie wybieram się do PE. Ale decyzja zawsze w rękach PDT. Jeśli uzna, że tak, to powiem "oczywiście" – dodała.

Izabela Leszczyna została też zapytana o zapowiedź minister ds. równości Katarzyny Kotuli, dot. legalnej sterylizacji dla kobiet. – Mamy tak dużo innych metod antykoncepcji, mniej inwazyjnych, że ta jest chyba jakąś ostatecznością - odpowiedziała.