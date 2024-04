E-rejestracja już od czerwca

Wprowadzenie centralnej e-rejestracji do przychodni i poradni od dawna zapowiada minister zdrowia Izabela Leszczyna. – To jest jeden ze środków do celu, jakim jest skrócenie kolejek. Drugim jest na pewno zbudowanie takich systemów informatycznych, którymi posługuje się lekarz — mówiła kilka tygodniu temu, jako termin uruchomienia usługi podając 1 czerwca.

Teraz w programie "Bez uników" na antenie radiowej "Trójki" zdradziła więcej szczegółów. Wdrażanie e-rejestracji będzie stopniowe, system wystartuje w czerwcu, na razie obejmie kilka specjalizacji.

— E-rejestracja jest ważna po to, żebyśmy mogli się zapisać, sensownie odwoływać wizyty, na które nie możemy się zgłosić, żeby koordynatorzy pilnowali, by w systemie nie było niewykorzystanych okienek - powiedziała minister.

W czerwcu zostanie też uruchomiona specjalna infolinia, aby umożliwić rejestrację pacjentom, którzy nie korzystają z cyfrowych technologii. - Najczęściej nawet osoby starsze, seniorzy mają telefony, dzięki którym i infolinii będą mogli się rejestrować - wyjaśniła.

Odwrócona piramida i krótsze kolejki

Leszczyna zdradziła także, że resort pracuje także nad projektem tzw. odwróconej piramidy świadczeń.

- Musimy przełożyć pacjentów z leczenia szpitalnego do leczenia ambulatoryjnego, które jest szybsze, krótsze, a zatem tańsze. Natomiast w szpitalu chcemy zostawić przypadki naprawdę trudne, te placówki częściowo przekształcić w opiekę długoterminową. Bo jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i brakuje nam takiej opieki - dodała.

- Na pewno w tej kadencji dostępność do lekarzy będzie większa, a kolejki do lekarzy krótsze - obiecała Leszczyna. Nad tym rozwiązaniem pracuje z ekspertami MZ i osobami z zewnątrz, które "nie są skażone systemem, mają świeże spojrzenie i robią to, co wydaje się niemożliwe".