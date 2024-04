Joanna Kryńska po operacji guza mózgu

Joanna Kryńska, dziennikarka TVN24, przeszła operację usunięcia guza mózgu. Poinformowała o na Instagramie. "Po rezonansie magnetycznym głowy dowiedziałam się, że czeka mnie operacja. Obsunęłam się Grzesiowi na ręce po wyniku. Ale on mnie podniósł. Trzeba było działać" - napisała.

Wszystko przebiegło bez komplikacji. "Mówię, chodzę, wracam szybko do sił, a włosy odrastają. Wynik histopatologii bardzo dobry. Po operacji mam drugie życie" - zaznaczyła we wpisie.

Przy okazji zaapelowała, aby nie bagatelizować niepokojących objawów. "Jeśli coś Was martwi, niepokoi, dziwnie boli - zróbcie jak ja - nie zostawiajcie tego" - podkreśliła.

Joanna Kryńska o swoich objawach

Dziennikarka TVN24 w rozmowie z tvn24.pl opowiedziała, jak wyglądały objawy. Pojawiły się miesiąc przed postawieniem diagnozy.

- Bolała mnie regularnie prawa skroń, przez trzy minuty, co trzy godziny. Ból głowy był dziwny i niepokojący - zdradziła. Wspomniała też o innym, związanym z pamięcią i koncentracją.

- To była niedziela, prowadziłam poranny program w TVN24. W czasie przerwy reklamowej powtórzyłam sobie, co mam powiedzieć po reklamie. I kiedy zapaliło się światełko (sygnalizujące wejście na antenę - red.), nie miałam pojęcia, co powiedzieć. Zapomniałam to, co czytałam chwilę wcześniej. Przeprosiłam szczerze widzów, realizator puścił szybko jakiś zapasowy materiał - opisuje.

Badanie krwi wykazało zły wynik prolaktyny. Od lekarza dostała skierowanie na rezonans. - Badanie miałam 8 marca. Następnego dnia rano nie pojawiłam się już na dyżurze - dodaje. Operację usunięcia guza przeszła niecałe dwa tygodnie później. Był to najprawdopodobniej oponiak.

Guz mózgu - objawy

Guz mózgu to inaczej nowotwór ośrodkowego układu nerwowego. Guzy dzielą się na dwa rodzaje: pierwotne oraz wtórne, powstające na skutek przerzutów z innych narządów i miejsc, głównie płuc i piersi.

Guzy mózgu mogą być nowotworami (m.in. glejak, oponiak, chłoniak, mięsak) lub zmianami nienowotworowymi (krwiak, tętniak, torbiel).

Rozwijający się guz mózgu przez długi czas może nie dawać żadnych objawów. Pojawiają się dopiero, gdy się rozrasta i zaczyna uciskać na inne tkanki i zajmować ważne obszary w mózgu.

Objawy zależą w dużej mierze od lokalizacji guza. Mamy wtedy do czynienia ze specyficznymi symptomami. Mogą to być:

zaburzenia wzroku (guzy w płacie potylicznym),

zaburzenia czucia (guzy w płacie ciemieniowym),

zaburzenia połykania, asymetria twarzy (guzy przy pniu mózgowym),

trudności w pisaniu i liczeniu (guzy w płacie ciemieniowym),

problemy z chodzeniem (guzy przy pniu mózgowym),

zaburzenia mowy (guzy w płacie skroniowym),

zmiany w osobowości, depresja, apatia, (guzy w płacie czołowym),

napady lęku, zwiększona agresja (guzy w płacie ciemieniowym i czołowym),

napady padaczkowe, drgawki (guzy przy korze mózgowej).

Są też objawy ogólne: