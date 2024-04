EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) - czym jest?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument potwierdzający prawo korzystania z opieki zdrowotnej w konkretnych państwach (ich lista poniżej) na takich samych zasadach, na jakich leczą się mieszkańcy danego kraju. Może zostać wydana w Polsce wszystkim osobom fizycznym, które mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych kraju, czyli osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.

Karta EKUZ jest bezpłatna.

EKUZ - w jakich państwach działa?

Karta EKUZ upoważnia do korzystania z leczenia w następujących państwach:

kraje Unii Europejskiej ( Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Holandia, Austria, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia i Szwecja ),

), Wielka Brytania ,

, kraje EFTA: Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria.

Karta obowiązuje także w terytoriach zamorskich:

francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska,

portugalskich: Azory i Madera,

hiszpańskich: Majorka i Wyspy Kanaryjskie.

Karta EKUZ nie obowiązuje:

na Wyspach Normandzkich i wyspie Man,

w Monaco, San Marino i Watykanie.

Karta EKUZ - jak długo działa?

Długość działania karty EKUZ zależy od statusu osoby ubezpieczonej i wynosi:

20 lat - dla osób, które pobierają świadczenie emerytalne i osiągnęły wiek emerytalny – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni.

- dla osób, które pobierają świadczenie emerytalne i osiągnęły wiek emerytalny – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni. do 18. roku życia - dla osób, które są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny lub mają własny tytuł do ubezpieczenia lub pobierają rentę

- dla osób, które są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny lub mają własny tytuł do ubezpieczenia lub pobierają rentę 5 lat - dla osób, które: pobierają świadczenia emerytalne i nie osiągnęły wieku emerytalnego – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni nie mają skończonych 18 lat i ubezpieczenia, ale mają obywatelstwo polskie

- dla osób, które: pobierają świadczenia emerytalne i nie osiągnęły wieku emerytalnego – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni nie mają skończonych 18 lat i ubezpieczenia, ale mają obywatelstwo polskie 3 lata - dla osób ubezpieczonych, które: są zatrudnione prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą pobierają zasiłek / świadczenie przedemerytalne

- dla osób ubezpieczonych, które: są zatrudnione prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą pobierają zasiłek / świadczenie przedemerytalne 18 miesięcy - dla osób ubezpieczonych, które: pobierają rentę i mają więcej niż 18 lat, są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18 lat, są studentami, uczniami, doktorantami, są uczniami, mają więcej niż 18 lat i własny tytuł do ubezpieczenia

- dla osób ubezpieczonych, które: pobierają rentę i mają więcej niż 18 lat, są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18 lat, są studentami, uczniami, doktorantami, są uczniami, mają więcej niż 18 lat i własny tytuł do ubezpieczenia 6 miesięcy - dla: nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium RP nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu, które mają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy oraz mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzieci, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkają na terytorium RP osób zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług osób wykonujących pracę nakładczą

- dla: nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium RP nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu, które mają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy oraz mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzieci, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkają na terytorium RP osób zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług osób wykonujących pracę nakładczą 2 miesiące - dla: bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.

- dla: bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych. 90 dni - dla osób, które: spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i są uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- dla osób, które: spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i są uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 42 dni - dla: kobiet w okresie połogu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Karta EKUZ - jak można wyrobić i odebrać?

Kartę EKUZ można wyrobić na kilka sposobów:

osobiście w oddziale NFZ , w takim wypadku dokument dostajesz od ręki,

, w takim wypadku dokument dostajesz od ręki, wysłać wniosek e-mailem, kartę otrzymasz pocztą po upływie kilku, kilkunastu dni,

kartę otrzymasz pocztą po upływie kilku, kilkunastu dni, wysłać wniosek pocztą tradycyjną , kartę otrzymasz pocztą lub w oddziale NFZ (osobiście lub przez pełnomocnika), do którego zgłaszałeś wniosek, po upływie kilku, kilkunastu dni,

, kartę otrzymasz pocztą lub w oddziale NFZ (osobiście lub przez pełnomocnika), do którego zgłaszałeś wniosek, po upływie kilku, kilkunastu dni, przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) , kartę otrzymasz pocztą, po upływie kilku, kilkunastu dni,

, kartę otrzymasz pocztą, po upływie kilku, kilkunastu dni, przez Internetowe Konto Pacjenta, kartę dostaniesz pocztą, po upływie kilku, kilkunastu dni.

Karta EKUZ - uwaga na pułapki

Jest kilka zasad dotyczących Europejskiej Karty Zdrowia, o których trzeba pamiętać: