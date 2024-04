Recepta roczna - kolejna zmiana

Recepta roczna funkcjonuje od 2019 roku. Pozwala - jeżeli wystawiający ją lekarz tak zaznaczył - na realizację przez 365 dni, jednak pierwsze opakowanie powinno zostać wykupione w ciągu pierwszych 30 dni, a jednorazowo można otrzymać leki na maksymalne 120 dni. Zasady funkcjonowania tego rozwiązania zmieniały się kilka razy, teraz wejdzie w życie kolejna, uchwalona jeszcze w sierpniu ubiegłego roku.

Obecnie porcję leków, jaką może wykupić pacjent, określa farmaceuta. Teraz ilość leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego przepisanego na recepcie rocznej, jaka może być wydana pacjentowi w aptece, będzie wyliczał specjalny system teleinformatyczny P1.

Zmiana weszła w życie 1 marca, ale do 1 kwietnia miał obowiązywać okres przejściowy, którym możliwe jest wystawianie e-recept zarówno w dotychczasowym jak i nowym schemacie. - Po tym terminie planowane jest uruchomienie w systemie informatycznym reguł odrzucających próby zapisu e-recepty wystawionej według dotychczasowego schematu dawkowania - informowało Ministerstwo Zdrowia.

Zmiana wejdzie w życie później

Jednak resort zdrowia zdecydował o wydłużeniu okresu przejściowego do 8 maja. Ma to na celu umożliwienie gabinetom dostosowanie swoich systemów do nowych zasad.

"Od dnia 9 maja 2024 r. oprogramowania gabinetowe powinny być dostosowane – przez ich dostawców – do nowych wymagań, a personel medyczny korzystający z tych rodzajów oprogramowania powinien być przygotowany do stosowania się do tych wymagań" - pisze MZ.