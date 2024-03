Jak obniżyć poziom cukru we krwi zaraz po posiłku?

Przed nami Wielkanoc. To czas, gdy częściej będziemy siedzieć przy stole i spożywać świąteczne potrawy. Część z nich powodować będzie zwiększenie poziomu cukru we krwi po spożyciu. To może prowadzić do niepożądanych konsekwencji zdrowotnych. Jak sobie z tym radzić?

Ruszać się. O aktywności fizycznej, zwłaszcza w czasie świątecznego biesiadowania, mówią dietetycy i lekarze wielu specjalności.

Teraz o tym wspomina Diana Bytyqi, amerykańska specjalistka endokrynologii, znana na TikToku jako The Voice of Diabetes, Podpowiada, jak można sobie pomóc w obniżeniu poziomu cukru we krwi w ciągu kilku minut po posiłku. Jak wiadomo, glukoza wzrasta szczególnie po produktach czy daniach bogatych w węglowodany, a takich na świątecznym stole nie brakuje.

- Wiele osób zmaga się z wysokim poziomem cukru we krwi po jedzeniu i po prostu nie wie, co z tym zrobić - mówi Bytyqi

U zdrowych ludzi po zjedzeniu zaczyna działać insulina, hormon produkowany przez trzustkę, i w ciągu mniej więcej dwóch poziom cukru we krwi wraca poziomu sprzed posiłku. U osób z cukrzycą tak się nie dzieje. Potrzebują wsparcia farmakologicznego czy wstrzyknięcia insuliny. Ale doraźnie może też pomóc umiarkowana aktywność fizyczna.

Wystarczy kilka minut

- Badania pokazują, że spacer kilka minut po posiłku może znacznie poprawić poziom cukru we krwi - wyjaśnia endokrynolożka. - Dzieje się tak, ponieważ nasze mięśnie zaczynają wykorzystywać glukozę z pożywienia, które właśnie zjedliśmy, jako energię. A to sprawia, że zmniejsza się poziom cukru we krwi - tłumaczy.

- Wiem, że nie zawsze łatwo jest ćwiczyć po jedzeniu, ale nawet dwuminutowy spacer będzie miał znaczący wpływ na poziom cukru we krwi - dodaje.

Na temat tego, że nawet niewielka aktywność pomaga wyrównywać poziom cukru we krwi, powstało sporo badań. Przeprowadzone w ubiegłym roku przez brytyjską organizację zajmującą się cukrzycą Diabetes UK wykazało, że wykonywany regularnie spacer (co pół godziny) przez osoby chore na cukrzycę typu 1 sprawiał, że średni poziom cukru był znacznie niższy niż u chorych głównie siedzących, a czas występowania pożądanego poziomu (czyli w przedziale 70-180 mg/dl) trwał znacznie dłużej.

Z kolei badanie opublikowane w 2022 r. w "Sports Medicine" wykazało, że już samo wstanie od stołu ma korzystny wpływ na poziom glukozy we krwi u osób jeszcze nie chorujących na cukrzycę. Oczywiście, im większa aktywność, tym lepiej, ale już trwający od dwóch do pięciu minut spacer po posiłku przynosi zauważalne efekty w postaci obniżenia poziomu cukru.