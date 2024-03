Pobyt w sanatorium - zmiany wstrzymane

Rząd Prawa i Sprawiedliwości zapowiadał zmiany w ustawie o leczeniu uzdrowiskowym, czyli o sanatoriach. Pacjenci od dawna apelowali o zmianę niektórych przepisów, zwłaszcza tych dotyczących wyboru terminu i miejsca pobytu. Obecnie decyduje o tym Narodowy Fundusz Zdrowia.

- Jesteśmy zdeterminowani, by zapewnić seniorom jak najlepsze, komfortowe warunki leczenia uzdrowiskowego. Mając świadomość wagi leczenia uzdrowiskowego, podjęliśmy się próby jego zreformowania. Pacjent w tym systemie będzie miał powiększone, maksymalne możliwości wyboru. Oznacza to, że od samego początku, kiedy trafi do lekarza, będzie razem z nim mógł zdecydować, w które miejsce się udaje bądź będzie mógł to zrobić sam - zapowiadał ówczesny minister zdrowia Adam Niedzielski pod koniec 2022 r.

Inne zmiany, jakie planował to PiS, to m.in. zwiększenie ilości zabiegów dla kuracjuszy, zmianę zasad kwalifikacji pacjentów i wprowadzenie maksymalnych stawek dopłat przez pacjentów.

Zmiany, z punktu widzenia kuracjuszy wręcz rewolucyjne, miały wejść w życie w obecnym roku, jednak w połowie 2023 r. okazało się, że prace nad zmianami zostały wstrzymane. Inne projekty miały wyższe priorytety, jak przyznawał Niedzielski. - Nie ma szans, by reforma weszła w życie od 1 stycznia 2024 r. - mówił w sierpniu poseł PiS Paweł Wicher.

A jak to wygląda w czasach rządów Donalda Tuska? Posłanka Nowej Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic złożyła w tej sprawie interpelację, zawarła w niej kilka pytań, także to dotyczące możliwości wyboru termin i miejsca przez pacjenta.

W imieniu Ministerstwa Zdrowia odpowiedział wiceszef resortu Wojciech Konieczny.

Sanatorium - pacjent nie wybierze terminu i miejsca

"Z sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego korzystają często osoby starsze i samotne. Obecnie stosowane rozwiązanie polegające na autonomiczności lekarza w zakresie przydziału odpowiedniego sanatorium uzdrowiskowego, powoduje często, że osobom takim przydzielane jest miejsce pobytu oddalone o kilkaset kilometrów od ich miejsca zamieszkania. Stanowi to dla nich olbrzymią trudność w dotarciu do miejsca leczenia i jest jednocześnie znaczącym kosztem w ich domowym budżecie. Czy Ministerstwo rozważało wprowadzenie możliwość wskazania przez kuracjusza preferencji odnośnie przydzielenia jej/ mu sanatorium położonego najbliżej jej/ jego miejsca zamieszkania?" - pytała posłanka.

Okazuje się, że od czasu wstrzymania prac przez poprzedni rząd nic się nie zmieniło. "W związku z licznymi uwagami kierowanymi ze strony branży uzdrowiskowej i brakiem uzyskania w długim terminie wpisu projektowanej regulacji do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, w dniu 2 maja 2023 r. Ministerstwo Zdrowia złożyło do Przewodniczącego Zespołu do spraw programowych i legislacyjnych Rady Ministrów pismo z prośbą o wycofanie wniosku" - odpowiedział Konieczny.

"Ze względu na szereg wniosków płynących ze strony przedstawicieli branży uzdrowiskowej o ponowne wspólne przeanalizowanie zaproponowanych rozwiązań w obszarze systemu lecznictwa uzdrowiskowego, jak również biorąc pod uwagę sygnały kierowane do resortu zdrowia dotyczące trudnej sytuacji gospodarczej mającej przełożenie na funkcjonowanie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, jak i podmiotów związanych z branżą około uzdrowiskową, zasadnym było przychylenie się do postulatów strony społecznej i odstąpienie od dalszego procedowania dokumentu" - dodał wiceminister.

Konieczny zaznaczył jednocześnie, że "w przypadku podjęcia przez kierownictwo resortu decyzji o wznowieniu prac nad reformą lecznictwa uzdrowiskowego, MZ ponownie rozpocznie prace nad nowelizacją przepisów".

Sanatoria - problemy z jakością posiłków

Kucharska-Dziedzic pytała też o kwestię podniesienia jakości posiłków, zwiększenia porcji, większych zmian w menu i większej zawartości warzyw.

"Obowiązujące w Polsce przepisy nie określają norm żywieniowych w sanatoriach uzdrowiskowych, a także nie regulują kwestii średnich stawek żywieniowych na jednego pacjenta, które miałyby obowiązywać we wszystkich podmiotach leczniczych. Dzienną stawkę żywieniową w zakładzie leczniczym ustalają osoby uprawnione do kierowania podmiotem leczniczym. Organizacja wyżywienia jest więc elementem działalności danej placówki i wykonanie tego zadania należy do kierownika podmiotu leczniczego" - odpowiedział Konieczny.

Sanatoria - dodatkowe opłaty

Kolejnym pytaniem posłanki Lewicy była kwestia dodatkowych opłat, którymi ośrodki obarczają pacjentów. To m.in. dopłaty do pokoi jednoosobowych, koszty parkingu, użytkowania telewizora czy wymiany pościeli. Czy MZ coś może zrobić w tej sprawie?

Konieczny zaczął od przypomnienia, że "NFZ płaci za świadczenia medyczne udzielane ubezpieczonemu w trakcie turnusu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz ponosi całkowite lub częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia świadczeniobiorcy w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, a świadczeniobiorca ponosi częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym".

Natomiast pozostałe opłaty nie są regulowane w przepisach dotyczących działalności ośrodków uzdrowiskowych, są wyłączenie w gestii zarządzających ośrodkiem.

"Określony przez kierownika podmiotu leczniczego regulamin organizacyjny jest aktem wewnętrznym regulującym funkcjonowanie każdego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zawierającym informacje o sposobie i warunkach udzielania świadczeń zdrowotnych" - pisze wiceminister.

"W dniu przyjęcia do sanatorium kuracjusze są informowani o dodatkowych opłatach i dobrowolnie podejmują decyzję o wypożyczeniu sprzętu na czas pobytu, podpisując oświadczenie o wyrażeniu zgody na uiszczenie dodatkowej opłaty. Wzajemne rozliczenia kuracjusza i zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, które nie są finansowane ze środków publicznych pozostających w dyspozycji NFZ, pozostają poza kompetencjami Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ" - dodaje Konieczny.