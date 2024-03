Pigułka "dzień po" dostępna od 1 maja

Minister zdrowia Izabela Leszczyna gościła w poniedziałkowy poranek w Polsat News. Zapowiedziała, że ma "plan B" na wypadek gdyby prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę pozwalającą na dostęp bez recepty do pigułki "dzień po" osobom powyżej 15 lat. ". Pigułka ma być dostępna od 1 maja, a rozwiązaniem ma być odpowiednie rozporządzenie, mówiące o tzw. recepcie farmaceutycznej.

- Dziewczyna czy kobieta dowie się w aptece, jakie jest działanie tabletki, kiedy może taką tabletkę połknąć, i że oczywiście nie jest to systematyczna hormonalna antykoncepcja. Oczywiście za tym musi pójść edukacja i informacja, a również konsultacja. Rozmawiam o tym z farmaceutami - wyjaśniła.

Reklama

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego, zgodnie z którą osoby powyżej 15 lat będą miały dostęp do tzw. antykoncepcji awaryjnej – w tym przypadku środka o nazwie octan uliprystalu – została przyjęta przez Senat 6 marca. Ustawa trafiła do prezydenta, który ma 21 dni na jej podpisanie, weto lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego.

Reklama

Tabletka "dzień po" nie jest szkodliwa

- Tak jak powiedziałam, prezydent ma swój czas na podpisanie ustawy. Bez żadnych politycznych zaczepek apeluję do pana prezydenta: niech nie staje przeciwko polskim kobietom i polskim dziewczynom - powiedziała minister.

– Energetyki i solaria są szkodliwe dla naszego zdrowia, a pigułka nie. To nie jest bomba hormonalna. Tabletka "dzień po" nie jest szkodliwa, bo gdyby tak było, to nie byłaby sprzedawana od lat w 25 krajach UE - dodała Leszczyna, odnosząc się do wątpliwości wyrażanych przez Dudę.

Inne zmiany - in vitro, znieczulenie okołoporodowe

Minister zdrowia opowiedziała też o innych zmianach wprowadzanych przez jej resort.

- W moim ministerstwie udało się załatwić sprawę in vitro, w tej chwili kończymy prace, żeby to rozpocząć 1 czerwca, robimy też onkopłodność, której nigdy wcześniej nie było - powiedziała.

- Mówiliśmy o znieczuleniu okołoporodowym, zespół anestezjologów kończy już prace i będziemy mieli "wylistowane" porodówki, gdzie kobieta zawsze dostanie znieczulenie okołoporodowe, zwiększamy wyceny, motywujemy te porodówki, bo będą lepiej na tym zarabiały - dodała.

Leszczyna zdradziła, że MZ pracuje też nad bonem na opiekę stomatologiczną oraz rozwiązaniami dotyczącymi psychiatrii dziecięcej. W przypadku tego ostatniego w marcu ma zostać rozpisany konkurs, do którego mogą przystąpić wszystkie podmioty lecznicze, które prowadzą psychiatrię dziecięcą i młodzieżowa, a także dla dorosłych.

- Zrobiłam więcej, niż zamierzałam. Czarodziejska różdżka zadziałała, mamy odblokowane miliardy euro z Europy - podkreśliła.