W niedzielę poważne ochłodzenie

Prognoza pogody na weekend nie wygląda optymistycznie. Wprawdzie sobota będzie jeszcze w miarę ciepła, choć pochmurna i deszczowa, to jednak w niedzielę przypomni o sobie zima. Temperatura spadnie z kilkunastu do kilku stopni, w wielu regionach Polski pojawi się deszcz, a na północy kraju deszcz ze śniegiem. Wiatr będzie umiarkowany, przechodzący w porywisty, nad morzem będzie wyjątkowo mocny.

Przy tak zmiennej pogodzie, a zwłaszcza ochłodzeniu, powinniśmy szczególnie uważać. Co się może stać?

Zmiana pogody wpływa na samopoczucie

Zmiana pogody, zwłaszcza ta dotycząca ciśnienia odbija się na naszym samopoczuciu. Szczególnie odczuwają to meteopaci, czyli osoby wrażliwe na wszelkie wahania. Szacuje się, że może to dotyczyć nawet połowy populacji. Meteopatami bywają osoby starsze, zmagające się chorobami przewlekłymi, niskim ciśnieniem tętniczym, a także kobiety i dzieci.

Dlaczego odczuwamy wszelkie zmiany za oknem?

- Pogoda i jej zmiany mogą istotnie wpływać na nasze zdrowie i samopoczucie. Dzieje się tak, ponieważ organizm człowieka dąży do utrzymania homeostazy, czyli wewnętrznej równowagi, zapewniającej optymalne środowisko do przeprowadzania procesów chemicznych i fizycznych zachodzących w naszych ciałach, a nieustannie zmieniające się warunki zewnętrzne, stale mu to utrudniają. Skutkiem zaburzenia tej wewnętrznej równowagi, jest wystąpienie objawów meteorotropowych. Tym mianem określa się dolegliwości natury fizycznej (np. bóle), jak i psychicznej (np. obniżony nastrój), wywołane przez środowisko atmosferyczne – wyjaśniał dr Grzegorz Kaliński, klimatolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Jak odczuwamy zmianę pogody?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej obok prognoz pogody regularnie publikuje prognozy biometeorologiczne dla Polski. Można z nich wyczytać, na co mogą być narażone osoby mieszkające w miejscach, gdzie pogoda będzie wyjątkowo dotkliwa.

Dolegliwości mogą być spowodowane m.in. niską temperaturą, zmianami ciśnienia, silnym wiatrem czy brakiem słońca. A takie warunki będą dominować w niedzielę.

Jakie objawy towarzyszą zmieniającej się pogodzie?

pogorszenie nastroju,

zmęczenie,

osłabienie,

niepokój i drażliwość,

senność i problemy ze snem,

wahanie ciśnienia tętniczego

wydłużenie czasu reakcji,

ból głowy,

ból stawów,

pogorszenie koncentracji.

Ochłodzenie osłabia naszą odporność

Wahania temperatury wpływają też na naszą odporność. Nie wynika to z większej aktywności wirusów, ale z mechanizmów zachodzących w naszym układzie immunologicznym.

— Zmiana pogody w żaden sposób nie wpływa na wirusy. Wpływa jedynie na nasz układ immunologiczny, bo on nie lubi wahań pogody i to ułatwia aktywność wirusom — wyjaśniał dr hab. Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog, w rozmowie z Medonetem.

Jak dokładnie to przebiega, zbadał to w ubiegłym roku dr Benjamin Bleier, otolaryngolog z Harvard Medical School. Zespół badaczy pod jego kierownictwem odkrył. że spadek temperatury na zewnątrz do kilku stopni powyżej zera sprawia, że tracimy znaczną część znajdujących się w nosie komórek odpornościowych zwalczających wirusy i bakterie.